Место убийства 12-летнего мальчика в Ногинске сняли на видео

Следователи сняли на видео квартиру в подмосковном Ногинске, в которой было обнаружено тело ребенка с ножевыми ранениями. Кадры публикует СК Подмосковья.

Криминалисты и эксперты работают в ногинской многоэтажке, где 17 марта было обнаружено тело несовершеннолетнего. Мальчика с ножевыми ранениями нашла хозяйка квартиры, которую мать с сыном арендовали у нее накануне. По факту произошедшего возбуждено уголовно дело об убийстве.

По версии следствия, 16 марта 2026 года 49-летняя женщина вместе с сыном приехала в Ногинск из столицы. На следующий день в квартиру пришла собственница и обнаружила тело ребенка. Она вызвала скорую помощь и полицию.

Мать мальчика нашли без сознания, она госпитализирована в отделение реанимации. Предположительно, женщина могла расправиться с сыном и попыталась свести счеты с жизнью.

