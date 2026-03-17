«Блиновской в списке нет»: Путин закрытым указом помиловал 23 женщины

Владимир Путин помиловал 23 осужденные женщины, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, речь идет о женщинах с детьми и родственницах участников спецоперации. Кого конкретно освободили от наказания — неизвестно. При этом в СПЧ утверждают, что указ президента точно не затронул блогера Елену Блиновскую и журналистку Александру Баязитову. Списки кандидаток на помилование еще в конце прошлого года передала Путину правозащитница Ева Меркачева: она призывала отпустить из колоний тех, кто впервые приговорен к наказанию за нетяжкие и ненасильственные преступления.

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 осужденных женщин, сообщил глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«При принятии решения о помиловании учитывались наличие малолетних или несовершеннолетних детей, отбытый срок наказания, состояние здоровья, участие близких родственников в СВО и другие обстоятельства», — уточнил он.

Фадеев назвал подписание указа «гуманным актом», который станет для помилованных «шансом для пересмотра жизненных ориентиров, реализации положительных планов на будущее и воспитание своих детей».

Имена помилованных не раскрываются : указ закрытый, поскольку в нем есть персональные данные женщин. Фадеев отметил, что 23 человека — это немало, так как помилование обычно происходит почти индивидуально и списки нередко бывают очень короткими.

«Хотелось бы больше, наверное, но тем не менее это немало, потому что помилование происходит практически всегда индивидуально», — сказал он «Коммерсанту».

Не знает имен помилованных и член СПЧ Ева Меркачева — именно она в конце прошлого года подала президенту списки кандидатов на помилование.

«Для меня это большой сюрприз и большая радость. Но я не могу сказать, кто конкретно эти женщины. Пока у меня такой информации нет. У меня был поименный список в декабре. Я не помню, сколько там было человек, потому что сначала я его расширяла, а потом мне сказали сделать меньше — чтобы было больше шансов, что он пройдет», — рассказала она изданию «Подъем».

Правозащитница при этом выразила уверенность, что женщины не должны отбывать наказание за решеткой, потому что у них «не криминальное мышление».

«Если у женщины есть дети — все, государство должно четко думать об интересах этих детей. Исключение составляют только случаи, когда женщина совершила преступление против детей», — подчеркнула член СПЧ.

В свою очередь ее коллега, член Совета Кирилл Кабанов заявил Daily Storm, что указ точно не затронул осужденных в РФ блогера Елену Блиновскую и журналистку Александру Баязитову .

«Туда попали многодетные матери и те, у кого есть близкие на СВО. Пока сам указ по персоналиям нам не показали. Саши Баязитовой там нет. Как и Елены Блиновской. Ее точно в списке на помилование нет. Да, у нее муж был на СВО, там немножко другая история», — рассказал Кабанов.

«Мы просим о милосердии»

Меркачева попросила президента о помиловании для осужденных в России женщин еще 9 декабря 2025 года, на встрече Путина с членами Совета по правам человека. Речь шла о тех, кто впервые приговорен к наказанию за нетяжкие и ненасильственные преступления. Глава государства в ответ попросил предоставить ему список таких заключенных и пообещал, что рассмотрит его.

К 22 декабря Меркачева получила более трехсот обращений от родственников осужденных с просьбами о помиловании. По ее словам, многие письма были «очень трогательные, с рассказами о достоинствах и характере того, за кого просят».

«Дети очень скучают по маме. Каждый вечер перед сном они просят включить аудиозапись, на которой она рассказывает им сказки. Запись мы делаем, когда ей удается позвонить из колонии. Они очень скучают. И я скучаю», — говорилось в письме мужа одной из заключенных.

Меркачева обратила внимание, что во многих письмах родственники пишут о готовности нести личную ответственность за человека . По ее словам, это подтверждает, что для борьбы с рецидивом можно и нужно развивать институт поручительства. Свои слова она проиллюстрировала отрывком из другого письма:

«Мы не просим забыть о вине. Мы просим о милосердии и мудрости, которые выше формальной кары <...> Я, как отец, готов нести за нее (одну из осужденных. — «Газета.Ru») личную ответственность и быть ее поручителем. Мы просим рассмотреть ее ситуацию как частный, человеческий случай, достойный особого внимания в рамках подготовки предложений о помиловании», — говорилось в письме.

24 декабря Фадеев сообщил, что Меркачева уже передала президенту список возможных кандидатов для помилования. Тогда он говорил, что рассмотрение перечня займет какое-то время и вряд ли будет проведено в спешке.

«Обычно амнистии проводят к праздникам, к какой-то дате, а помилование бывает вне календарного графика», — отметил Фадеев.

Президент РФ принимал решения о помиловании и ранее — например, в 2024 году к 8 Марта были освобождены от наказания 52 осужденные женщины.