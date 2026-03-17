Трамп объявил о переносе своего визита в Китай

Трамп заявил о переносе своего визита в Китай и встречи с Си Цзиньпином
Denis Balibouse/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о переносе своего визита в Китай и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает телеканал C-Span.

«Мы переносим встречу. Складывается впечатление, что она состоится примерно через пять недель», — сказал американский лидер на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что визит Трампа в Китай в конце марта — начале апреля может быть отложен из-за военной операции против Ирана.

20 февраля агентство Reuters написало со ссылкой на представителя Белого дома, что Трамп планирует посетить Китай с трехдневным визитом с 31 марта по 2 апреля. Знакомые с планом подготовки этой поездки источники сообщили, что в программу визита должны войти двусторонние переговоры президента Соединенных Штатов с Си Цзиньпином.

Через неделю США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. В Кремле отмечали, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности в регионе.

Ранее в Китае оценили реакцию Путина на угрозы Трампа ввести санкции в отношении КНР.

 
