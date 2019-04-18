Полный разгром: Зеленский тотально опережает Порошенко

Во втором туре президентских выборов на Украине, который пройдет в ближайшее воскресенье, 21 апреля, примерно половина граждан страны собирается отдать свой голос за Владимира Зеленского. При этом за действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать только 19% респондентов. Столько же украинцев пока не определились со своим выбором, а 10% вовсе не планируют принимать участия в голосовании. Такие данные мониторинга электоральных настроений приводит социологическая группа «Рейтинг».

Среди тех, кто уже принял решение, за кого отдаст голос, и заявил о своем желании, рейтинг Зеленского составляет 73% против 27% у Порошенко.

В то же время из всех участников опроса примерно 62% респондентов убеждены, что следующим главой государства станет лидер гонки — шоумен Зеленский.

Шоумену в отличие от его соперника отдают предпочтение представители всех возрастных категорий. За Зеленского собираются голосовать жители востока, юга и центра страны, тогда как на западе Украины они с Порошенко идут практически на равных. В предстоящих выборах собираются участвовать около 80% избирателей Украины, свидетельствуют данные группы «Рейтинг».

Похожие сведения двумя днями ранее приводил и Киевский международный институт социологии. Там отметили, что Владимир Зеленский опережает по рейтингам популярности Петра Порошенко на 47%.

По итогам исследования выяснилось, что шоумену готовы отдать свои голоса 72,2% опрошенных украинцев, определившихся с выбором и собирающихся участвовать в голосовании. При этом Порошенко поддерживают всего 25,4% респондентов. Там отметили, что из общего числа участников опроса 17,9% пока не определились с выбором, 6,3% не собираются голосовать, а 1,6% хотят испортить бюллетень.

Опрос проводился во всех регионах Украины. В Донецкой и Луганской областях, частично находящихся под контролем самопровозглашенных республик Донбасса, опрос проводился только на подконтрольной украинской власти территории.

Второй тур президентских выборов на Украине запланирован на 21 апреля. В нем за президентское кресло будут бороться Порошенко и Зеленский. По итогам первого тура, который состоялся 31 марта, в лидеры вышел Владимир Зеленский с 30,24% голосов избирателей. Действующий глава государства, заняв второе место, набрал 15,95% поддержки избирателей. За ними следовали бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и народный депутат Юрий Бойко. Явка на выборах составила 63,5%.

В ходе опроса также стало известно, что во втором туре выборов за Зеленского собираются проголосовать 47,4% избирателей Юлии Тимошенко.

Схожим образом выглядят данные и по другим кандидатам — к Зеленскому отходят 49,4% электората Юрия Бойко (которого считают «пророссийским» кандидатом) и 91,7% поддержки главы партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. Но теоретически расклад по Гриценко может измениться, поскольку недавно стало известно, что Следственный Комитет РФ объявил его в розыск по подозрению в призывах к совершению террористических актов на территории России.

При этом сами не прошедшие во второй тур кандидаты вовсе не собираются поддерживать своих оппонентов.

К примеру, Юлия Тимошенко публично отказалась выступить в пользу кого-либо из участников второго тура и заявила, что жители страны должны сами принять решение. «Оппозиционный блок» Александра Вилкула, в свою очередь, призвал своих сторонников полностью воздержаться от голосования во втором туре.

«Наиболее честная позиция — призвать наших избирателей отказаться от поддержки любого из кандидатов. Мы и далее считаем необходимым защищать свои позиции, изложенные в программе партии и программе нашего кандидата», — указали в сообщении, опубликованном на сайте партии.

Набравший в первом туре всего 5,47% лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал кандидатов, которые будут соревноваться во втором туре, «политическими пигмеями», а сами выборы — «профанацией и цирком».

Ровно неделю назад социологическая группа «Рейтинг» заявила, что во втором туре выборов Владимир Зеленский наберет почти в три раза больше голосов, чем Петр Порошенко. В соответствии с результатами исследования, шоумен на выборах наберет 61% голосов, а Порошенко — только 24%. Еще 15% респондентов на сегодняшний день не определились со своим выбором.

Опрос проводился с 5 по 10 апреля в разных регионах Украины. В нем участвовали три тысячи совершеннолетних украинцев.