В России разработали инновационную косметику для восстановления кожи

Первый МГМУ: разработана косметика с экзосомами на основе собственной биотехнологии

В Сеченовском университете завершается разработка линейки косметических средств на основе экзосом — микроскопических внеклеточных структур, участвующих в регенерации тканей. В серию войдут крем для лица и шеи, сыворотка и крем для рук. Разработка основана на исследованиях в области регенеративной медицины и биотехнологий. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Экзосомы представляют собой мембранные пузырьки, которые клетки используют для передачи белков, РНК и сигнальных молекул. Они играют важную роль в восстановлении тканей: могут подавлять воспаление, стимулировать образование новых сосудов и активировать фибробласты — клетки, отвечающие за выработку коллагена.

«Экзосомы активно изучались в регенеративной медицине, однако внедрение таких технологий в клиническую практику связано с рядом сложностей. Поэтому переход к косметическим продуктам выглядит логичным: при местном применении можно получить нужный эффект, а стандартизованное растительное сырье позволяет его контролировать», — рассказала директор Института фармации им. А.П. Нелюбина Сеченовского университета Галина Раменская.

Одной из ключевых особенностей разработки стала собственная технология получения экзосом. Ученые не используют готовые компоненты, а выделяют их самостоятельно из растительного сырья. Разработанные протоколы позволяют увеличить выход экзосом и упростить их очистку без потери качества.

Научной основой проекта стали исследования внеклеточных везикул и природных наночастиц, проводимые в университете. Методы их получения и модификации были разработаны в Институте медицинской паразитологии им. Е.И. Марциновского, после чего адаптированы для косметических задач.

Рецептуры средств и технологию производства создали в Институте фармации. Доклинические испытания проводились с использованием современных методов контроля качества и стабильности.

Эксперименты показали, что разработанные составы не оказывают токсического воздействия и способны усиливать деление клеток и процессы регенерации.

По словам ученых, использование экзосом в косметике может стать новым направлением ухода за кожей, основанным на биологических механизмах восстановления, а не только на внешнем воздействии.

