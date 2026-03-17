В России освоили производство новых сплавов для высокотехнологичной промышленности

Соликамский магниевый завод (входит в горнорудный дивизион «Росатома») запустил промышленное производство сплавов магния с редкоземельными металлами — неодимом, церием и лантаном. Разработка направлена на импортозамещение материалов, востребованных в высокотехнологичных отраслях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе АтомМедиа.

Магниевые сплавы с редкоземельными добавками считаются перспективными «инженерными материалами XXI века». Они сочетают малый вес с повышенной прочностью, устойчивостью к коррозии и агрессивным средам, а также пригодны для переработки. Такие свойства делают их востребованными в авиации, энергетике, автомобилестроении и нефтегазовой отрасли.

«Сплавы предназначены для высокотехнологичных отраслей, где требуется высокая удельная прочность при повышенных температурах. Например, магний-неодимовые сплавы применяются при создании камер сгорания авиационных двигателей», — отметил генеральный директор ОАО «СМЗ» Руслан Димухамедов.

Производство таких материалов требует строгого контроля состава и температурных режимов. Ключевые параметры — содержание неодима, лантана и церия — проверяются методом атомно-эмиссионной спектрометрии и соответствуют требованиям ГОСТ.

Освоение новых сплавов стало частью более широкой стратегии по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов в России. Соликамский магниевый завод играет в ней ключевую роль: предприятие обеспечивает 100% производства соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала в стране, а также около 75% магния.

В рамках федерального проекта по развитию редкоземельной отрасли в Соликамске создается производство по разделению карбонатов редкоземельных металлов на отдельные элементы, включая неодим и празеодим, которые востребованы в электронике и энергетике.

По оценке специалистов, развитие производства таких материалов позволит укрепить технологическую независимость российской промышленности и снизить зависимость от импортных поставок в критически важных секторах.

