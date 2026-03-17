«Не осуждаю за эмоции»: назван виновник потасовки в матче «Балтики» и ЦСКА

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что главному тренеру московского ЦСКА Фабио Челестини не нужно было эмоционально реагировать на действия наставника калининградской «Балтики» Андрея Талалаева в матче 21-го тура чемпионата России. Его слова приводит «Советский спорт».

«Я понимаю, если бы был один мяч, как в советское время, когда ждали пять минут. А здесь — взяли и продолжили бы игру. Зачем побежали разбираться? Я считаю, что источником скандала был именно Талалаев. Но как футболист и тренер я не осуждаю его за эмоции», — отметил он.

Игра между командами прошла в Калининграде и завершилась победой «Балтики» со счетом 1:0.

В концовке матча Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило футболиста московской команды Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился также наставник армейцев Фабио Челестини.

Оба главных тренера получили красные карточки.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги калининградский клуб поднялся на четвертое место, набрав 39 очков. Московская команда, наоборот, опустилась на пятую позицию, имея в активе 36 баллов. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар», который за 21 тур набрал 45 очков.

