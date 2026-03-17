Франции предрекли «окончательную гибель» из-за Украины

Франции грозит «окончательная гибель», если Украина вступит в Европейский союз. Об этом в социальной сети Х заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Тем временем эти сумасброды на полной скорости пытаются втянуть Украину в ЕС, что станет для нас окончательной гибелью!» — написал политик.

Он также призвал Францию выйти из Евросоюза до того, как Украина станет членом объединения.

Так лидер партии «Патриоты» прокомментировал слова премьера-министра Украины Юлии Свириденко, которая 17 марта заявила, что украинская делегация в Брюсселе получила условия для вступления в ЕС по финальным трем переговорным кластерам. Речь идет о кластерах «конкурентоспособность и инклюзивное развитие», «зеленая повестка дня и устойчивое соединение» и «ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности». Полученный документ с условиями правительство направило в Верховную раду для совместной работы над их выполнением, рассказала Свириденко.

Накануне вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Тарас Качка заявил, что его страна может подписать соглашение о вступлении в Евросоюз в 2027 году. По его словам, процесс ратификации договора может продлиться «очень долго».

Ранее в Германии объяснили, к чему приведет вступление Украины в ЕС.