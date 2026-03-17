Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Франции предрекли «окончательную гибель» из-за Украины

Филиппо: Франции грозит окончательная гибель, если Украина станет членом ЕС
Shutterstock

Франции грозит «окончательная гибель», если Украина вступит в Европейский союз. Об этом в социальной сети Х заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Тем временем эти сумасброды на полной скорости пытаются втянуть Украину в ЕС, что станет для нас окончательной гибелью!» — написал политик.

Он также призвал Францию выйти из Евросоюза до того, как Украина станет членом объединения.

Так лидер партии «Патриоты» прокомментировал слова премьера-министра Украины Юлии Свириденко, которая 17 марта заявила, что украинская делегация в Брюсселе получила условия для вступления в ЕС по финальным трем переговорным кластерам. Речь идет о кластерах «конкурентоспособность и инклюзивное развитие», «зеленая повестка дня и устойчивое соединение» и «ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности». Полученный документ с условиями правительство направило в Верховную раду для совместной работы над их выполнением, рассказала Свириденко.

Накануне вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Тарас Качка заявил, что его страна может подписать соглашение о вступлении в Евросоюз в 2027 году. По его словам, процесс ратификации договора может продлиться «очень долго».

Ранее в Германии объяснили, к чему приведет вступление Украины в ЕС.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!