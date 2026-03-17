12-летнего мальчика, тело которого нашли в Ногинске, могла убить мать

Со школьником, тело которого было обнаружено в съемной квартире в Ногинске, могла расправиться мать. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предварительно, убийство ребенка совершила мать, а после попыталась покончить с собой», — сообщил собеседник агентства.

По предварительной информации, 39-летняя женщина вместе с сыном посуточно сняла квартиру в Ногинске. 17 марта хозяйка жилья обнаружила тело ребенка с ножевыми ранениями в область грудной клетки. Мать школьника нашли в бессознательном состоянии, женщина госпитализирована в отделение реанимации. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

До этого в Иркутске мать заподозрили в убийстве двух малолетних детей. Инцидент произошел в квартире дома на улице Баумана — там обнаружили тела двух малолетних детей с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по пунктами «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух малолетних. По подозрению в убийстве детей задержали их мать

Ранее мать застрелила сына и дочь, пока отец был в командировке.