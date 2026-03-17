Хозяйка похоронного бюро вместо праха отдавала семьям порошок из бетона и получила срок

В США осудили хозяйку похоронного бюро, занимавшуюся выдачей фальшивого праха семьям усопших. Об этом пишет NBC News.

Бывшая совладелица похоронного бюро «Return to Nature» из штата Колорадо Кэри Холлфорд получила 18 лет тюрьмы за мошенничество, что является почти максимальным сроком, предусмотренным законом.

Как было доказано, она с мужем Джоном обманула множество семей, присвоив более $130 тыс., которые им платили за услуги кремации, и вместо праха выдавала урны с бетонной смесью. В двух случаях следователи обнаружили, что было похоронено не то тело.

С 2021 года пара прятала в здании бюро около 200 разлагающихся тел, они громоздились штабелями, блокируя двери. Кэри утверждает, что уговаривала мужа купить крематор, но боялась настаивать.

В итоге она признала свою вину по делу о мошенничестве через интернет, уклонение от уплаты налогов и растрату почти $900 тыс. Эти деньги бизнесмены взяли в кредит как помощь малому бизнесу в условиях пандемии COVID-19, но потратили на покупку брендовых вещей и личные нужды.

Адвокат Кэри просил снисхождения, ссылаясь на манипуляции мужа и домашнее насилие, а потерпевшие семьи рассказали, что до сих пор борются с чувством вины перед близкими, а также страдают от кошмаров.

Холлфорд извинилась перед судьей и жертвами за свои действия, заявив, что за время брака со своим бывшим мужем она стала другим человеком. Кэри ждет еще от 25 до 35 лет тюремного заключение по делу об осквернении тел. Ее экс-супруг уже осужден.

