Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Дочь мужа Распутиной обвинила певицу во вранье

Дочь мужа Распутиной заявила, что певица выгоняла ее мать из дома
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Дочь мужа Марии Распутиной Нелли в беседе с «Пятым каналом» обвинила певицу во вранье.

Дочь Виктора Захарова заявила, что происходит не выселение, а выполнение решения суда, связанное с невыплатой компенсации после раздела имущества. В 2022 году после развода суд обязал Захарова выплатить денежную компенсацию за дом, который был приобретен в браке. Бизнесмен, как утверждает его дочь, отказался платить, из-за чего суд и постановил реализовать дом.

«Никто у них дом не отбирает — они могли просто выполнить решение суда и жить дальше», — заявила дочь бизнесмена.

Нелли подчеркнула, что дом изначально был приобретен в браке ее родителей. Позже туда переехала Распутина. По словам дочери предпринимателя, в конце 90-х певица вынудила ее мать покинуть жилье.

«Так врать и еще упоминать бога! Напиши, как выкинула из этого именно дома мою мать! Как ей почтой отправляли вещи! Как заняла мою комнату (десятилетнего ребенка). Как я ночевала в доме, где спят водители и горничные. Расскажи это. Как говорила мне, что ты больше не хозяйка! Как папа просил прятать пакеты и подарки, чтобы Машу любимую не злить», — обратилась к артистке Нелли.

Дочь бизнесмена также прокомментировала, что они якобы выселяют дочь Распутиной с инвалидностью второй группы. Нелли считает, что девушка «прекрасно себя чувствует». Она заявила, что дочери певицы досталась от отца квартира в наследство.

Сам Захаров утверждает, что отношения в семье начали портиться во время его борьбы с коронавирусной инфекцией. По словам бизнесмена, именно в это время дети от первого брака начали делить его имущество.

Предприниматель подчеркивал, что оставил бывшей жене две квартиры с просторными гаражами, а также бизнес на несколько сотен миллионов рублей. Но этого, как заявил Захаров, оказалось семье недостаточно.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
