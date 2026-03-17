Дочь мужа Распутиной обвинила певицу во вранье

Дочь мужа Марии Распутиной Нелли в беседе с «Пятым каналом» обвинила певицу во вранье.

Дочь Виктора Захарова заявила, что происходит не выселение, а выполнение решения суда, связанное с невыплатой компенсации после раздела имущества. В 2022 году после развода суд обязал Захарова выплатить денежную компенсацию за дом, который был приобретен в браке. Бизнесмен, как утверждает его дочь, отказался платить, из-за чего суд и постановил реализовать дом.

«Никто у них дом не отбирает — они могли просто выполнить решение суда и жить дальше», — заявила дочь бизнесмена.

Нелли подчеркнула, что дом изначально был приобретен в браке ее родителей. Позже туда переехала Распутина. По словам дочери предпринимателя, в конце 90-х певица вынудила ее мать покинуть жилье.

«Так врать и еще упоминать бога! Напиши, как выкинула из этого именно дома мою мать! Как ей почтой отправляли вещи! Как заняла мою комнату (десятилетнего ребенка). Как я ночевала в доме, где спят водители и горничные. Расскажи это. Как говорила мне, что ты больше не хозяйка! Как папа просил прятать пакеты и подарки, чтобы Машу любимую не злить», — обратилась к артистке Нелли.

Дочь бизнесмена также прокомментировала, что они якобы выселяют дочь Распутиной с инвалидностью второй группы. Нелли считает, что девушка «прекрасно себя чувствует». Она заявила, что дочери певицы досталась от отца квартира в наследство.

Сам Захаров утверждает, что отношения в семье начали портиться во время его борьбы с коронавирусной инфекцией. По словам бизнесмена, именно в это время дети от первого брака начали делить его имущество.

Предприниматель подчеркивал, что оставил бывшей жене две квартиры с просторными гаражами, а также бизнес на несколько сотен миллионов рублей. Но этого, как заявил Захаров, оказалось семье недостаточно.

