«Вам не стыдно?» Как прошли дебаты Порошенко и Зеленского

Украина дождалась, пожалуй, самого яркого события президентской избирательной гонки — 2019: на стадионе «Олимпийский» в Киеве ровно в 19.00 (время совпадает с московским) начались дебаты кандидатов на пост главы государства Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Место встречи политиков — стадион — наложило свой отпечаток на атмосферу, царившую на дебатах: вместо серьезного и обстоятельного диалога о будущем Украины получилось шоу со всеми присущими этому жанру элементами. Тысячи человек скандировали фамилии кандидатов, многие из них пришли, как будто на спортивное соревнование, обернувшись в государственные флаги своей страны.

На протяжении практически всего эфира было отчетливо слышно только «ЗЕ-ЛЕН-СКИЙ! ЗЕ-ЛЕН-СКИЙ!» Конечно, нельзя точно утверждать — были ли так выстроены камеры, что они усиливали определенную часть собравшихся, или сторонников одного из кандидатов было явно больше.

К слову, о том, что Зеленский является явным фаворитом гонки, говорят и социологи: 18 апреля социологическая группа «Рейтинг» опубликовала данные опросов, согласно которым из тех, кто принял решение принять участие в выборах, за Зеленского готовы проголосовать 73%, за Порошенко — только 27%.

Впрочем, расклад может несколько измениться — 19% украинцев еще не определились с выбором (а 10% и вовсе приняли решение отказаться от участия в выборах). Смогут ли эти 19% как-то повлиять на общую картину, сказать сложно.

Дебаты же, о которых так долго не могли договориться Порошенко и Зеленский, прошли жарко. Здесь стоит отдельно сказать, что действующий президент Украины выглядел на фоне Зеленского крикливым — громкость его речи была явно выше. Под стать этому было и содержание его речи: в основном, это были уже привычные лозунги и обвинения в адрес России.

Порошенко не отвечал на претензии оппонента по поводу состояния украинской экономики, уровня жизни простого населения страны и состояния политической системы — в ответ он лишь пугал угрозой, якобы исходящей от России, и говорил, как важно объединиться в сложный для Украины момент.

Зеленский избрал иную тактику — изначально он назвал себя простым человеком из Кривого Рога, который ранее и не мог представить, что когда-то будет бороться за кресло президента.

Вместе с тем шоумен признался, что в 2014 году поддерживал Порошенко, но после понял, что он ошибся. «Могли ли мы подумать, что лозунг «Жить по-новому» станет «выживать». Могли ли мы представить, что обещания закончить войну станут нашими Иловайском и Дебальцево?» — задавался вопросом Зеленский.

И назвал главную ошибку украинцев: они голосовали за одного Порошенко, а получили в итоге — другого. «Первый — прекрасный оратор, специалист, финансист, экономист. Он обычно появляется тогда, когда появляются камеры. А когда камеры выключаются, появляется Петр Второй.

Первый Петр Порошенко на Михайловской площади кричит: «Путин, я тебе покажу», а другой — тихонечко передает «приветики» в Москву», — заявил Зеленский, хотя, о каких именно «приветиках» идет речь, непонятно, ведь коммуникации между главами двух соседних государств, скорее, — общемировая практика, нежели нонсенс. Впрочем, реплики на эту часть высказываний шоумена не последовало.

Резюме: «Я ваш приговор!» — заявил Зеленский. Позже он также задаст вопрос президенту, готов ли он будет ответить на вопросы следственных органов, если такие возникнут. Четкого ответа на него не последует.

Впрочем, на протяжении всех дебатов складывалось впечатление, что кандидаты пришли сюда вовсе не для того, чтобы услышать ответы от оппонентов, а лишь убедить своих сторонников (и иных избирателей) в том, что второй кандидат — хуже первого.

У Порошенко стратегия беседы складывалась по трем основным сюжетам: он принял страну в очень плохом состоянии, «российская агрессия» не дает Украине развиваться, Зеленский — не профессиональный политик, которому нельзя доверять руководство государством.

Кроме того, Порошенко продолжил свою коммуникационную линию о том, что Зеленский — марионетка медиамагната Игоря Коломойского. Шоумен в очередной раз признал, что имеет контракт с «1+1», и на этом, собственно, все. Однако пообещал:

«Я иду на один срок. Я держу кулаки, чтобы вашего окружения в политике больше не было. По поводу господина Коломойского я скажу: все люди, которые нарушают законы, если среди них будет Коломойский, все сядут за решетку».

К слову, надо отметить, что Порошенко довольно эмоционально говорил о необходимости защищать страну не только от «внешней агрессии», но и требуется защищать украинский язык. И здесь Зеленский проявил большую гибкость — периодически в своих ответах он переходил на русский.

Были и другие эмоциональные моменты. Например Порошенко задал вопрос Зеленскому, когда тот наконец извинится за то, что назвал Украину «проституткой». Шоумен в ответ на это сказал: «Чтобы было понятно, я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась сына с фронта. Я готов и приглашаю вас».

После чего встал на колени перед стадионом. Этому примеру последовал и президент — только встал он на колени спиной к зрителям, но поцеловал государственный флаг, который был расположен за ним.

Завершились дебаты короткими вопросами, на которые можно было ответить либо «да», либо «нет».

Зеленский: «Вам не стыдно?»

Порошенко: «Нет».

Порошенко: «Сделаете ли вы все, чтобы ваши партнеры были отсечены после президентских выборов от доступа к государственным ресурсам?»

Зеленский: «Да».

По существу, действующий президент несколько раз указывал на то, что Зеленский — это «кот в мешке», от которого непонятно, чего можно ожидать. Действительно, шоумен не детализировал свою программу. Вместе с тем актер поднял большое количество вопросов, связанных с социально-экономическим блоком работы Порошенко, на что президент также отвечать не стал.

Через час после завершения дебатов на стадионе начался второй раунд — на общественном ТВ. Правда, Порошенко оказался там в одиночестве, Зеленский не приехал (хотя об этом он говорил и раньше).

В ходе этой части мероприятия действующий президент страны припомнил Зеленскому, что тот во время дебатов на стадионе назвал ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса «повстанцами», что означает, что на этой стороне «не воевали российские военные».

«Это тотальная некомпетентность, — заявил он. — У нас нет повстанцев, господин Зеленский. <…> Нам нужен компетентный человек, который не будет делать такие ошибки. Меня это обидело».

Киев называет ополченцев ДНР и ЛНР «террористами» и «сепаратистами», обвиняя в участии в конфликте Россию. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.