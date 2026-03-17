Глава МИД Турции прокомментировал усилия по установлению мира между Россией и Украиной

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил, что его страна готова принять новый раунд переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, в Анкаре считают, что не следует препятствовать усилиям по установлению мира между Москвой и Киевом.

Фидан также выразил надежду на то, что дипломатические усилия, направленные на решение этой проблемы, вскоре приведут к прочному и справедливому миру в соответствии с принципами права и Устава Организации Объединенных Наций.

До этого сообщалось, что Фидан провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, стороны обсудили конфликт на Ближнем Востоке. Также глава МИД Турции заявил российскому коллеге о готовности Анкары провести новый раунд переговоров между Россией и Украиной.

15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британскому изданию Financial Times заявил о паузе в переговорах из-за смены интересов Соединенных Штатов. Он также добавил, что европейцы так же не хотят помогать мирному процессу, и визит представителей Франции в Москву «не принес никаких позитивных сигналов».

Ранее Небензя заявил, что ООН не участвует в переговорах по Украине из-за своей предвзятости.