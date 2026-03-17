В Финляндии согласились помочь Трампу на Ближнем Востоке с одним условием

Стубб поддержал идею помощи США на Ближнем Востоке в обмен на шаги по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб назвал «очень хорошей идеей» предложение обсудить возможный обмен поддержкой между Европой и США. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналистка спросила у финского президента, почему бы Европе не прийти к президенту США Дональду Трампу и не сказать, что европейцы готовы помочь ему на Ближнем Востоке в обмен на определенные шаги по Украине.

«Я думаю, что это очень хорошая идея. Я возьму ее на заметку...», — ответил Стубб, пообещав обсудить это с коллегами.

До этого Стубб пояснил, что сдержанная реакция стран НАТО на просьбу Трампа о содействии в разблокировании судоходства в Ормузском проливе связана с отсутствием предварительных консультаций со стороны Вашингтона перед операцией против Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Президент РФ Владимир Путин спрогнозировал, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее Франция сделала заявление по разблокировке Ормузского пролива.