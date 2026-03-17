Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Финляндии согласились помочь Трампу на Ближнем Востоке с одним условием

Стубб поддержал идею помощи США на Ближнем Востоке в обмен на шаги по Украине
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб назвал «очень хорошей идеей» предложение обсудить возможный обмен поддержкой между Европой и США. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналистка спросила у финского президента, почему бы Европе не прийти к президенту США Дональду Трампу и не сказать, что европейцы готовы помочь ему на Ближнем Востоке в обмен на определенные шаги по Украине.

«Я думаю, что это очень хорошая идея. Я возьму ее на заметку...», — ответил Стубб, пообещав обсудить это с коллегами.

До этого Стубб пояснил, что сдержанная реакция стран НАТО на просьбу Трампа о содействии в разблокировании судоходства в Ормузском проливе связана с отсутствием предварительных консультаций со стороны Вашингтона перед операцией против Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Президент РФ Владимир Путин спрогнозировал, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее Франция сделала заявление по разблокировке Ормузского пролива.

 
Теперь вы знаете
Российские звезды требуют остановить сожжение коров. Что известно об изъятии скота в Сибири
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!