Бывший директор Киркорова рассказал о контроле Пугачевой над певцом

Бывший директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник заявил «Абзацу», что Алла Пугачева полностью контролировала творчество певца.

По словам Дзюника, Пугачева отслушивала каждую новую песню как Киркорова, так и Кристины Орбакайте. Как утверждает шоумен, певица также следила за публичным творческим образом экс-супруга.

«Без ее согласия ничего не выходило в эфир. Если Пугачева не соглашалась с какой-то новой песней, Киркоров ничего не выпускал», — отметил продюсер.

В декабре 2025-го Киркоров впервые высказался о скандальном интервью Аллы Пугачевой. По словам артиста, Пугачева много ему дала, а на ее слова о якобы фиктивном браке с ним артист не обиделся.

В интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) Алла Пугачева рассказала, что только два из ее пяти браков были «настоящими». А именно с Миколасом Орбакасом и Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). Остальные (с Александром Стефановичем, Евгением Болдиным и Филиппом Киркоровым) артистка назвала «помощью другу».

Евгений Болдин заявил, что все слова Пугачевой в интервью — правда. По его мнению, певица не сказала «ни одного неправильного слова».

