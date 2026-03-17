Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп сделал заявление по Кубе

Трамп: США скоро предпримут что-то в отношении Кубы
Elizabeth Frantz/Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США очень скоро «что-то» сделают с Кубой. Запись трансляции со встречи главы Белого дома с премьер-министром Ирландии опубликована на портале C-Span.

По его мнению, Куба сейчас находится «в очень плохом состоянии».

«Они ведут переговоры с Марко (госсекретарем США, Рубио), и мы очень скоро предпримем что-то в отношении Кубы», — добавил Трамп.

До этого ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец заявил, что так называемый «венесуэльский сценарий» смены власти на Кубе возможен на фоне давления Трампа на кубинские политические элиты, однако Штаты не будут похищать президента Мигеля Диас-Канеля, а, скорее, просто заменят его «более лояльной фигурой».

В феврале МИД России охарактеризовал обстановку на Кубе как крайне сложную, отметив, что энергетическая блокада, осуществляемая Соединенными Штатами, привела к серьезным затруднениям в организации авиарейсов на остров, выполняемых российскими авиакомпаниями. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва считает неприемлемыми ограничения в адрес островного государства.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Трампа о «захвате» Кубы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!