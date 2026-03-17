Трамп сделал заявление по Кубе

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США очень скоро «что-то» сделают с Кубой. Запись трансляции со встречи главы Белого дома с премьер-министром Ирландии опубликована на портале C-Span.

По его мнению, Куба сейчас находится «в очень плохом состоянии».

«Они ведут переговоры с Марко (госсекретарем США, Рубио), и мы очень скоро предпримем что-то в отношении Кубы», — добавил Трамп.

До этого ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец заявил, что так называемый «венесуэльский сценарий» смены власти на Кубе возможен на фоне давления Трампа на кубинские политические элиты, однако Штаты не будут похищать президента Мигеля Диас-Канеля, а, скорее, просто заменят его «более лояльной фигурой».

В феврале МИД России охарактеризовал обстановку на Кубе как крайне сложную, отметив, что энергетическая блокада, осуществляемая Соединенными Штатами, привела к серьезным затруднениям в организации авиарейсов на остров, выполняемых российскими авиакомпаниями. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва считает неприемлемыми ограничения в адрес островного государства.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Трампа о «захвате» Кубы.