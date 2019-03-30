Другие украинцы: кого не пустят на выборы

МИД Украины заявил, что «для обеспечения безопасности украинских граждан» на территории России было ликвидировано пять избирательных участков, а потому украинские граждане, проживающие на российской территории, получили рекомендацию голосовать по месту регистрации.

В день голосования 31 марта не откроются участки в посольстве Украины в Москве, в генконсульствах в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, а также в консульствах в Екатеринбурге и Новосибирске.

«Гражданам Украины, которые временно находятся в России и имеют паспорта гражданина Украины, рекомендуем голосовать по месту своей регистрации на родине», — говорится в сообщении МИД Украины.

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Ведомство также посоветовало украинцам, проживающим за рубежом, заранее позаботиться о включении в списки избирателей на участках, на которых они планируют голосовать.

Внимание на это нарушение обратили российские власти. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова передала верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет соответствующие письма. Омбудсмен отметила, что к ней обращаются граждане Украины, которые хотели бы принять участие в голосовании на грядущих выборах президента страны, однако в России избирательные участки будут закрыты по решению официального Киева.

Украинские оппоненты из России

На президентских выборах 2014 года, несмотря на осложнение российско-украинских отношений, на территории нашей страны еще действовали шесть избирательных участков. В то время интерес к голосованию проявляло 27 тыс. украинцев. Правда, до избирательных участков дошли ничтожно малое количество граждан Украины.

Вместе с тем сегодня ситуация изменилась в корне: в связи с началом конфликта в Донбассе на территории России находятся по различным данным около 4 млн граждан Украины, многие из которых хотели бы принять участие в голосовании.

Правда, по официальным данным МИД Украины, на территории России в настоящий момент проживают 2,5 млн украинцев — такие данные привел министр иностранных дел соседней страны Павел Климкин.

Возможностей принять участие в выборах у них остается крайне мало: Киев предлагает им голосовать в других странах вне территории России, а это, конечно, затруднительно для большинства из них. Это также накладно и в финансовом плане, так как приехать в другую страну придется два раза — первый раз для регистрации, а второй — непосредственно для голосования.

К тому же, в отличие от небольшого числа украинцев, вставших на консульский учет в России ранее,

большая часть граждан оказалась в России вынужденно и по различным причинам не обращалось в посольство Украины.

Учитывая, что большинство украинских граждан, приехавших после конфликта в Москву, — жители юго-востока страны, они были главной базой поддержки экс-президента Украины Виктора Януковича.

Теперь, судя по опросам, они готовы голосовать за любого кандидата, кроме нынешнего лидера Украины Петра Порошенко, которого винят во всех бедах. «Все люди, которые выехали за территорию Украины, — это оппоненты нынешней украинской власти», — заявил ранее экс-президент Украины Янукович, который так же, как и его соотечественники, проголосовать не сможет. В Ростове-на-Дону, где, согласно официальным данным, он проживает, избирательный участок закрыт.

Ждут фальсификаций

Другая проблема для Киева — Донбасс.

На территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик избирательных участков вовсе нет, и тем, кто гипотетически захочет проголосовать на украинских президентских выборах, придется перейти на те участки, которые контролируются Украиной. Но даже там отношение к выборам скептическое, а агитаторы жалуются, что у них плохо берут их продукцию.

При этом экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник ранее заявлял, что действующий президент Украины Петр Порошенко может воспользоваться голосами жителей Донбасса для своей выгоды.

«Если же говорить о сегодняшних президентских выборах, то Порошенко уже приготовился «похитить», то есть приписать себе голоса жителей Донбасса. И я вам скажу, каким образом. В течение этих пяти лет, во время пересечения блокпостов, о людях собирались данные и данные этих людей можно вписать. Ну, приехал, проголосовал. Кто будет проверять? И припишут тому же Порошенко».

Противники Порошенко уже заявляют, что во время проведения выборов и подсчета голосов возможны массовые фальсификации.

Так, бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров анонсировал подготовку фальсификаций на предстоящих выборах украинского президента. По его словам, в каждой территориальной избирательной компании будут находиться несколько сотрудников СБУ, которые будут охранять результаты голосования, а также доставят их в ЦИК.

«…Хочу обратить ваше внимание, что электронная система «Выборы» для голосования, она находится под контролем департамента компьютерной и информационной безопасности СБУ», — сказал Прозоров, который в настоящее время проживает в России.