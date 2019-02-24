«Трудно оценивать»: Лавров об интеллекте элиты США

Интеллектуальные способности элиты США «трудно оценить», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Такое заявление он сделал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Мне уже очень трудно оценивать интеллектуальные способности некоторых членов американской элиты, о которых сказал президент»,

— заявил глава МИД. Так Лавров ответил на вопрос журналистов о том, что произойдет после «подсчета» Соединенными Штатами возможностей вооружений России. Он добавил, передает ФАН, что поведение США вокруг выхода Штатов из ДРСМД «не вписывается в рамки дипломатической культуры».

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Напомним, 20 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию предложил Вашингтону посчитать скорость и дальность перспективных российских вооружений.

«Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России, безопасность которой будет надежно и безусловно обеспечена», – подчеркнул российский лидер.

Кроме того, Путин добавил, что Москва «имеет дело с деятельными, очень талантливыми людьми» в лице американцев, однако некоторые члены истеблишмента США «излишне увлечены идеей своей исключительности и превосходства» над другими людьми. Впоследствии президент РФ заявил, что сделанное предложение оценить мощь российского оружия — не угроза, а призыв подумать о последствиях.

«Но если они нам создают такие угрозы, то они должны знать, что за этим последует, чтобы потом не говорили и не обвиняли нас в излишней агрессивности или еще в чем-нибудь»,

— добавил Путин. По его словам, российская сторона понимает последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а вот Вашингтону стоило бы подумать об этом. Лидер РФ подчеркнул, что Америкой управляют «взрослые люди», которым стоит думать над тем, что они делают.

В начале декабря 2018 года госсекретарь США Майкл Помпео поставил России ультиматум — если Москва в течение 60 дней «не вернется» к исполнению договора РСМД, то Вашингтон выйдет из него. По словам дипломата, Америка «не собирается создавать ракеты, запрещенные договором», или же проводить их испытания. В МИД России заявили, что Москва соблюдает положения ДРСМД, что США хорошо известно.

22 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон в одностороннем порядке выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По мнению американского президента, Россия нарушает взятые на себя обязательства по ДРСМД.

Речь идет ракете 9M729 — генсек НАТО Йенс Столтенберг месяцем ранее заявил, что проводимые российской стороной испытания этой ракеты нарушают договор. В МИД РФ заявили, что Россия никогда не испытывала ракету 9М729 на дальность, нарушающую ДРСМД. В Москве при этом обвинили США в ответном нарушении — Пентагон испытывает нарушающие ДРСМД беспилотные летательные аппараты и ракеты.

Спустя несколько дней президент США Дональд Трамп подписал поручение Пентагону, Госдепу и ряду других ведомств разработать доклад о «нарушении» Россией ДРСМД. Кроме того, Трамп потребовал изучить вопрос введения новых санкций в отношении России, поскольку Москва, по версии Вашингтона, «виновна в невыполнении ДРСМД».

Договор РСМД в 1987 году подписали в Вашингтоне президенты США и СССР Рональд Рейган и Михаил Горбачев — после многолетних переговоров. На советских почтовых марках договор называли «первым шагом к безъядерному миру».

Этот документ наложил запрет на использование и создание ракет меньшей (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые дислоцированы на суше. К середине лета 1991 года Советский Союз ликвидировал около 2 тыс. ракет, а США — 846 ракет. После более 10 лет тишины США обвинили Россию в нарушении договора — это сделал американский президент Барак Обама в 2014 году.

В Европе реакция на намерения Трампа была неоднозначной: ряд стран выступил в поддержку намерения, а некоторые государства осудили выход США из ДРСМД, высказав опасения по поводу безопасности и стабильности.

Вскоре Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявил, что США сами нарушают договор РСМД, помимо выхода из него, а другие страны им «подхрюкивают». В Госдепартаменте в ответ отметили, передает НСН, что США не стремятся разработать «аналогичные экзотические новые системы доставки ядерного оружия».