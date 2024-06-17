Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кабмин поддержал введение режима высылки для иностранцев-нелегалов

Правительство РФ одобрило законопроект о режиме высылки иностранцев-нелегалов

close
100%
Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Российское правительство поддерживает введение для незаконно находящихся на территории России иностранцев режима высылки. Об этом со ссылкой на текст отзыва кабмина пишет ТАСС.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в документе.

Проект внесли на рассмотрение Госдумы в апреле 2024 года. Его положения предполагают внесение изменений в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». В случае принятия поправок под режим высылки будут подпадать иностранцы, не имеющие законных оснований находиться в России.

11 июня законопроект одобрил комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Его могут рассмотреть в первом чтении уже 18-го числа.

6 июня глава Крыма Сергей Аксенов предложил ужесточить ответственность для работодателей, которые берут на работу мигрантов.

Ранее МВД сообщило, сколько нелегальных иностранцев обнаружили в Москве за четыре месяца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами