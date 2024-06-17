Кабмин поддержал введение режима высылки для иностранцев-нелегалов

Российское правительство поддерживает введение для незаконно находящихся на территории России иностранцев режима высылки. Об этом со ссылкой на текст отзыва кабмина пишет ТАСС.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в документе.

Проект внесли на рассмотрение Госдумы в апреле 2024 года. Его положения предполагают внесение изменений в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». В случае принятия поправок под режим высылки будут подпадать иностранцы, не имеющие законных оснований находиться в России.

11 июня законопроект одобрил комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Его могут рассмотреть в первом чтении уже 18-го числа.

6 июня глава Крыма Сергей Аксенов предложил ужесточить ответственность для работодателей, которые берут на работу мигрантов.

Ранее МВД сообщило, сколько нелегальных иностранцев обнаружили в Москве за четыре месяца.