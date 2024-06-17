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Chery показала, как будет выглядеть новое поколение кроссовера Tiggo 8

Chery опубликовала изображение удлиненного кроссовера Tiggo 8L

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Chery

Китайская компания Chery представила в Китае новое поколение кроссовера Tiggo 8 – Tiggo 8L. Об этом сообщает carnewschina.com.

Габариты и колесная база у кроссовера с приставкой L больше, чем у продающегося в России Tiggo 8 Pro Max. Длина составляет 4795 мм (+75 мм), ширина – 1930 мм (+70 мм), а высота – на 1725 мм (+20 мм). Размер колесной базы составил 2770 мм (+60 мм). Будут доступны версии с пяти и семиместным салоном.

Автомобиль получит 2,0-литровый турбомотор мощностью 254 л.с. и классическую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Привод передний или полный. Максимальная скорость с такой связкой составит 200 км/ч.

Премьера нового Chery Tiggo 8L состоится до конца 2024 года.

До этого стало известно, что российские дилеры автобренда Geely начали продажи кроссовера Atlas нового поколения с системой полного привода.

Под капотом установлен четырехцилиндровый двухлитровый турбомотор мощностью 200 л.с. (325 Нм). Мотор работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Модель будет доступна в трех аналогичных вариантах исполнения, что и версии кроссовера с передним приводом: Luxury (3,4 млн рублей), Flagship (3,6 млн рублей), и Flagship Sport (3,7 млн рублей).

В базовое оснащение входят 19-дюймовые колеса, рейлинги и панорамная крыша с люком, отделка интерьера и кресел из экокожи, атмосферная подсветка салона и обогрев всех сидений.

Ранее сообщалось, что российский автомобиль «Атом» соберут из китайских деталей.

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