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В ГД ответили на заявление Украины о военном значении Крымского моста

Депутат Журавлев: заявления о значении Крымского моста говорят о провале ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинские спецслужбы и армия сменили риторику, осознав, что нанести вред Крымскому мосту не так просто, как им казалось вначале. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, передает РИА Новости.

«Это как история про неуловимого Джо, который никому не нужен, только наоборот», — сказал парламентарий.

Он обратил внимание, что как только украинские власти осознали, что нанести вред Крымскому мосту будет не так-то просто, они тут же сменили риторику и стали рассказывать, что уничтожать этот объект «не очень-то и хотелось».

Журавлев напомнил, что все повреждения дорожного полотна оказались такими незначительными, что их ликвидировали в короткие сроки. Депутат счел, что Киев с Крымским мостом просто ничего не может сделать, но если сказать об этом это прямым текстом, то западные кураторы останутся недовольны и перестанут давать деньги.

До этого представитель Военно-морских сил (ВМС) страны Дмитрий Плетенчук сообщил, что для Украины больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях.

Ранее стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

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Атаки на Крымский мост
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