Продюсер допустил тайное выступление Меладзе в России

Продюсер Евгений Бабичев заявил в беседе с изданием «Страсти», что певец Валерий Меладзе мог потребовать полное инкогнито ради тайного выступления в России.

По словам Бабичева, выступление Меладзе могло пройти в стране при условии, что у гостей забирали телефоны, чтобы никто ничего не снимал. Ходит слух, что артист провел частный концерт за 12 миллионов рублей. Бабичев считает, что Меладзе, вероятно, запросил информацию о посетителях, чтобы там не было военных и представителей ФСБ.

«Риски для артиста слишком велики, и многие, кто сейчас, скажем так, находится в сложной ситуации, очень точечно выбирают заказчиков, места для выступлений», — заявил продюсер.

Бабичев уточнил, что не может назвать нынешний гонорар Меладзе. Однако он предполагает, что певец повысил цены на концерт, потому что «привык жить на широкую ногу».

«Конечно, идеальная картина для Меладзе — выступить для наших, но не в России, но не многие на это идут. Я не думаю, что за время СВО Меладзе единственный раз так выступил на корпоративе. Просто об этом не становилось так широко известно», — отметил Бабичев.

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