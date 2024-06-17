Защита Блиновской обвинила ФНС в незаконном начислении долгов

Представители Елены Блиновской заявили, что ФНС незаконно начислила блогерше долгов на 220 миллионов рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам представителей Блиновской, Федеральная налоговая служба сделала ошибку в просчетах. Налоговая настаивает, что все посчитала правильно. Как отмечает Shot, общий доход Блиновской со всех юрлиц, на которые она дробила свой бизнес, — около 5 млрд рублей. Уточняет, что в одну из фирм автор «Марафона желаний» фиктивно устроила уборщицу на должность генерального директора.

На данный момент долг Блиновской перед ФНС составляет 1 411 466 254 рублей.

22 марта 2024 года Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее мужа Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей.

28 мая началась процедура снятия арестов с имущества блогерши. На данный момент она находится в СИЗО.

Ранее суд не признал банкротом компанию Блиновского.