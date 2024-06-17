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При взрыве на военном полигоне в Чехии пострадали девять человек

При взрыве на военном полигоне Либава в Чехии пострадали минимум девять человек

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Michal Kamaryt/CTK Photo/Global Look Press

В результате взрыва снарядов на военном полигоне Либава в Чехии пострадали девять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чешское телевидение.

Инцидент произошел 17 июня, о нем сообщили представители чешской армии. Информация о том, что стало причиной взрыва, все еще уточняется. Тем временем военная полиция начала расследование обстоятельств случившегося.

10 июня сообщалось о происшествии в Польше, где случился взрыв в центре ракетного топлива в городе Скаржиско-Каменна. Отмечалось, что завод производит вооружение для Киева, однако польский премьер Дональд Туск поспешил заверить население в непричастности «внешних сил» к случившемуся.

5 июня в эстонском порту загорелась цистерна с авиационным топливом. В результате произошел взрыв, от которого пострадал один из рабочих.

Ранее взрыв произошел на газохранилище под Саратовом.

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