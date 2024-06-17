Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Официантку уволили за то, что она опубликовала видео мужчины, обедающего с надувной куклой

Independent: официантку уволили за снятое ею видео, как мужчина обедает с надувной куклой

close
100%
t_bjork/TikTok

В США официантку уволили из ресторана после того, как она опубликовала в соцсетях видео с мужчиной, который обедал вместе с надувной куклой, пишет Independent.

Как рассказала бывшая сотрудница заведения, она несколько лет проработала в ресторане «хорошего» уровня и никогда не думала, что к ней однажды придет такой клиент с надувной куклой. После того, как женщина приняла у него заказ, отошла в сторону и начала снимать посетителя на видео, опубликовав кадры в соцсетях.

После того, как эти кадры разошлись по интернету, официантка была уволена с работы.

«Я знала, что произойдет одно из двух: или видео не соберет просмотров, и со мной все будет в порядке, или оно станет вирусным, и меня уволят», — прокомментировала американка.

Сам мужчина рассказал, что пришел ресторан с надувной куклой, потому что это было наказание от его друзей.

Ранее соцсети удивила молодая женщина, которая встречается сразу с семью пенсионерами

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами