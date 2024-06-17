Официантку уволили за то, что она опубликовала видео мужчины, обедающего с надувной куклой

В США официантку уволили из ресторана после того, как она опубликовала в соцсетях видео с мужчиной, который обедал вместе с надувной куклой, пишет Independent.

Как рассказала бывшая сотрудница заведения, она несколько лет проработала в ресторане «хорошего» уровня и никогда не думала, что к ней однажды придет такой клиент с надувной куклой. После того, как женщина приняла у него заказ, отошла в сторону и начала снимать посетителя на видео, опубликовав кадры в соцсетях.

После того, как эти кадры разошлись по интернету, официантка была уволена с работы.

«Я знала, что произойдет одно из двух: или видео не соберет просмотров, и со мной все будет в порядке, или оно станет вирусным, и меня уволят», — прокомментировала американка.

Сам мужчина рассказал, что пришел ресторан с надувной куклой, потому что это было наказание от его друзей.

Ранее соцсети удивила молодая женщина, которая встречается сразу с семью пенсионерами