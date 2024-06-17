Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин назначил заместителей министра обороны РФ

Путин назначил Савельева, Горнина, Цивилеву и Фрадкова замминистра обороны РФ

close
100%
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил Леонида Горнина на пост первого замглавы Минобороны РФ, а Павла Фрадкова и Анну Цивилеву на должности заместителей министра обороны.

Об этом говорится в указах главы государства, опубликованных на портале правовой информации.

При этом Олег Савельев назначен заместителем министра обороны — руководителем аппарата оборонного ведомства.

В мае этого года президент России уволил Сергея Шойгу с поста министра обороны РФ и назначил его секретарем Совета Безопасности. Минобороны возглавил Андрей Белоусов, до этого занимавший должность первого заместителя председателя правительства страны.

Кроме того, Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности в связи с переходом на должность помощника президента РФ. При этом глава государства своим указом оставил Патрушева в составе Совета безопасности России.

12 июня стало известно, что Путин освободил от должности замсекретаря Совбеза Сергея Вахрукова, назначив его на должность начальника управления президента по вопросам национальной морской политики.

Президент также назначил статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова на должность начальника управления президента по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Ранее в России утвердили структуру федеральных органов исполнительной власти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами