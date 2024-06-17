Путин назначил заместителей министра обороны РФ

Президент России Владимир Путин назначил Леонида Горнина на пост первого замглавы Минобороны РФ, а Павла Фрадкова и Анну Цивилеву на должности заместителей министра обороны.

Об этом говорится в указах главы государства, опубликованных на портале правовой информации.

При этом Олег Савельев назначен заместителем министра обороны — руководителем аппарата оборонного ведомства.

В мае этого года президент России уволил Сергея Шойгу с поста министра обороны РФ и назначил его секретарем Совета Безопасности. Минобороны возглавил Андрей Белоусов, до этого занимавший должность первого заместителя председателя правительства страны.

Кроме того, Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности в связи с переходом на должность помощника президента РФ. При этом глава государства своим указом оставил Патрушева в составе Совета безопасности России.

12 июня стало известно, что Путин освободил от должности замсекретаря Совбеза Сергея Вахрукова, назначив его на должность начальника управления президента по вопросам национальной морской политики.

Президент также назначил статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова на должность начальника управления президента по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Ранее в России утвердили структуру федеральных органов исполнительной власти.