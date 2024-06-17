Третья ракетка мира из Белоруссии отказалась от участия на Олимпиаде

Третья ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что приняла решение пропустить летние Олимпийские игры — 2024, которые пройдут в Париже. Об этом она сообщила на пресс-конференции на турнире WTA-500 в Германии. Ее слова приводит аккаунт TalkingTennisTT в социальной сети X.

Свое решение она аргументировала желанием позаботиться о здоровье.

«Я не сыграю на Олимпиаде из-за правил WTA по поводу обязательных турниров. Придется чем-то жертвовать, и, к сожалению, на данном этапе карьеры мне придется пожертвовать Олимпиадой. Особенно с учетом всех тех проблем, с которыми я столкнулась за последний месяц, мне нужно позаботиться о здоровье», — поделилась Соболенко.

Во втором круге турнира Соболенко сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее чемпион двух турниров «Большого шлема» оценил готовность россиян к Уимблдону.