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Туристку назвали «голожопым гостем» и выгнали из заведения во Владикавказе

Baza: во Владикавказе туристку выгнали из заведения из-за слишком коротких шорт

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Телеграм канал «Baza»

Во Владикавказе туристку в коротких шортах выгнали из заведения и назвали «голожопым гостем». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в торговом центре «Вертикаль». Туристка вместе с подругами хотела посетить одно из заведений, расположенных там, однако местные выгнали ее из-за того, что на ней были слишком короткие шорты.

На кадрах с места инцидента видно, как женщины выгоняют туристку, которая попыталась объяснить, что является гостем. В ответ ее назвали «голожопым гостем».

«Иди туда, откуда вышла. У нас не положено так ходить. Ты посмотри, как ты ходишь? Какой ты гость? Голожопый гость!» — заявила одна из женщин.

До этого туристов из России выгнали из бутика Gucci в Стамбуле за попытку потрогать люксовую сумку. В тот момент в бутике находились другие люди, однако, как утверждает россиянка, охранник встретил ее и ее подругу неприветливым взглядом.

Ранее на Украине заговорившую по-русски женщину выгнали из отеля.

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