В Крыму вынесли приговор организаторам игорного бизнеса

В Симферополе суд вынес приговор для 11 жителей региона, которые занимались организацией игровых притонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Крым.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил трех подсудимых к 7 годам 2 месяцам, 7 годам 6 месяцам и 9 годам лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии строгого режима и штрафами на общую сумму 600 тыс. рублей. Остальным подсудимым назначены различные сроки лишения свободы от 3 лет до 3 лет 6 месяцев условно с установлением испытательных сроков и штрафы», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что Верховный суд Крыма назначил рассмотрение иска к украинским властям по водной блокаде полуострова в закрытом режиме. Отмечается, что к материала дела были приобщены сведения из Министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма. Среди них указаны сложности технического характера из-за дефицита водного ресурса, а также последствиях прекращения подачи пресной воды жителям полуострова.

Также глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что ущерб, который Крым понес в результате водной и энергетической блокад, суммарно превысил 14 трлн рублей. По его словам, водная блокада нанесла ущерб на 7 трлн руб. Кроме того, он заявил, что в регионе также посчитают ущерб, нанесенный транспортной и продовольственной блокадами.

Ранее суд в Крыму удовлетворил исковые требования властей полуострова по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова.