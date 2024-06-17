В Полтавской области зафиксировали повреждения на линиях электропередачи после обстрелов

После обстрелов 17 июня в Полтавской области зафиксировали повреждения на линиях электропередачи в регионе. Об этом заявил глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин.

По его словам, после удара в Полтавском районе зафиксировали повреждение электролиний. В итоге без света остались 53 тыс. бытовых и 2,4 тыс. юридических потребителей.

Он добавил, что аварийные бригады ликвидируют последствия.

До этого издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в украинском Харькове. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что был нанесен удар авиабомбой.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.