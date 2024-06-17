Власти Германии запретили проносить символику России в фан-зоны Евро-2024

Власти Германии запретили болельщикам проносить российскую символику в фан-зоны чемпионата Европы — 2024 по футболу. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе фан-зоны, которая находится в Мюнхене.

«Российские флаги не должны появляться в фан-зонах чемпионата Европы, поскольку сборная России не участвует в турнире. В целом флаги и символика стран, которые не играют на Евро, не могут быть представлены в фан-зонах. Это решение мотивировано тем, чтобы болельщики не провоцировали друг друга», — указано в сообщении.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций инициировал запрет российских флагов на матчах сборной Украины на проходящем в Германии чемпионате Европы. Стюарды и сотрудники службы безопасности стадиона «Альянц Арена», где проходит в минуты написания новости первая игра украинской сборной на Евро-2024, были проинструктированы на данную тему и должны изымать национальные российские атрибуты на входе, чтобы избежать провокаций.

Ранее в РФС назвали правильным запрет российских флагов на матчах Украины.