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СМИ узнали об интересе РФ к обмену задержанных в Словении россиян

WSJ: РФ интересен обмен задержанных в Словении шпионов с паспортами Аргентины

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Reuters

Задержанную в Словении в декабре 2022 года супружескую пару с паспортами Аргентины, которых подозревают в работе на российскую разведку, могут включить в соглашения по обмену заключенными между Россией и западными странами. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских и словенских чиновников.

Речь идет о мужчине и женщине, у которых при задержании нашли паспорта аргентинских граждан Марии Розы Майер Муньос и Людвига Гиша, но по данным СМИ — это россияне, которые родились в Нижнем Новгороде и Башкирии. WSJ называет их сотрудниками Службы внешней разведки России.

Источники издания заявили, что российские власти дали понять, что заинтересованы в их возвращении, и признали, что они работали на разведку.

WSJ отмечает, что Россия и Словения начали переговоры вскоре после их задержания, но они ни к чему не привели.

В список по обмену заключенными, в частности, включены американцы экс-морской пехотинец Пол Уилан и журналист Эван Гершкович.

17 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает вести переговоры с Соединенными Штатами по поводу обмена журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, однако подробности этого диалога должны оставаться в тайне.

Ранее МИД РФ обвинил США в затягивании переговоров по обмену заключенными.

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