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В Польше раскрыли схему завоза нелегалов в страну с Запада

Dzennik: немецкая полиция завозит нелегалов в Польшу

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Paul Zinken/Global Look Press

Немецкая полиция по ночам завозит нелегальных мигрантов в Польшу. сообщает издание Dziennik.pl.

Издание сообщило об инциденте, произошедшем в районе города Осинов-Дольный на западе страны — полицейская машина немецких правоохранительных органов пересекла границу, после чего из машины высадились двое взрослых и трое детей.

«Когда полицейская машина отъехала, оставшиеся люди приставали к прохожим и направились к одному из крупных дискаунтеров. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские и пограничники, но группы людей с Ближнего Востока там уже не было. Была проведена проверка прилегающих территорий, однако пока это не принесло результатов», — сообщает издание.

На ситуацию отреагировал заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек, отметивший незаконность действий немецкой стороны. Мрочек добавил, что ввоз в Польшу мигрантов с территории Германии мог быть инициативой отдельных немецких полицейских.

До этого стало известно, что Польша с 13 июня вводит буферную зону на границе с Белоруссией.

Ранее в частных домах под Минском «нашлись» десятки мигрантов.

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