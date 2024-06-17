Путин освободил четырех заместителей министра обороны от должностей

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении четырех заместителей министра обороны от должностей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С постов ушли Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов. Последнего также уволили с военной службы.

Генерал армии в запасе Панков был статс-секретарем — замминистра обороны с сентября 2005 года. С военной службы уволен в 2009 году. В 2001-04 годах возглавлял Главное управление кадров МО РФ.

Шевцова занимала пост замминистра обороны с августа 2010 года. До этого прошла путь от государственного налогового инспектора до заместителя руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС).

Цаликова назначили заммиинстра обороны в 2012 году, с 2015 года он стал первым заместителем министра. С 1994 по 2012 год работал в МЧС, в том числе занимал там пост замминистра.

Генерал армии Попов был заместителем министра обороны с ноября 2013 года. В 2008-13 годах был замглавы МЧС, а до этого — начальником Академии гражданской защиты МЧС.

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