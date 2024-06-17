Россиянка Касаткина обыграла украинку на турнире в Германии

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу на старте турнира WTA-500, победив представительницу Украины Марту Костюк.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 38 минут, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 7:6, 6:3. На счету Касаткиной четыре эйса, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Костюк выполнила одну подачу навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 возможных.

Во втором круге турнира Касаткина сразится с представительницей Белоруссии, третьей ракеткой мира Ариной Соболенко.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Касаткина, как и другие российские теннисисты, получила допуск. Однако, по информации «Матч ТВ», она не сыграет на Играх.

Ранее чемпион двух турниров «Большого шлема» оценил готовность россиян к Уимблдону.