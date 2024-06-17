На Украине снизилось число противников компромисса с Россией

На Украине выросло число сторонников мирных переговоров с Россией спустя почти два с половиной года конфликта. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

«58% опрошенных заявили, что украинская власть не должна идти на компромиссы в переговорах с РФ и должна продолжать борьбу столько, сколько возможно. В мае 2022 года таковых было 80%», — сообщает издание.

Уточняется, что прямо против того, чтобы продолжать борьбу против России, высказались 30% опрошенных. Также в результатах опроса сообщается, что 65% респондентов считают, что мирные результаты переговоров с Россией должны выноситься на общенациональный референдум. Против такого сценария — 25% опрошенных.

До этого появилось видео конфликта между территориальным центром комплектования (военкомат, ТЦК) и жительницами Харькова, которые ранее сумели отбить у военкомов мужчину.

Женщины обвиняли сотрудников ТЦК в алкогольном опьянении и попытке переехать машиной задержанного мужчину. В ответ военнослужащий ВСУ назвал их «коллаборантками», а сам был обозван членом «незаконных вооруженных формирований».

Ранее мужчин-военкомов на Украине предложили отправить на фронт, заменив их женщинами.