ВС РФ получили новую партию БМП, замаскированных от тепловизора

Вооруженные силы России получили новую партию боевых машин пехоты БМП-3, которые оснастили дополнительной броней и специальной маскировкой, защищающей от обнаружения тепловизорами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

Помимо брони и маскировочных «накидок», боевые машины оборудованы броневыми экранами и противокумулятивными решетками. По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева, такая техника в зоне проведения специальной военной операции особенно востребована.

Отмечается также, что поставивший БМП «Курганмашзавод» с опережением графика производит ремонт БМП-3, а также десантных машин БМД-4М.

Предыдущую партию модернизированных БМП-3 ВС РФ получили в мае текущего года. А в апреле были досрочно изготовлены комплекты дополнительной защиты для БМП-2.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируют до конца года произвести первую БМП Lynx.