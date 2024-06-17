Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назначена дата слушания по вопросу референдума о членстве Армении в Евросоюзе

Слушания по вопросу референдума о членстве Армении в ЕС пройдут 21 июня

close
100%
Shutterstock

Слушания по вопросу проведения в Армении референдума о членстве в ЕС пройдут в Национальном собрании (парламент) страны 21 июня. Об этом сообщается на сайте правительственного органа.

«Согласно решению Постоянной комиссии по европейской интеграции, 21 июня в 11:00 в зале заседаний НС пройдут парламентские слушания на тему «Предложение о проведении референдума по заявлению Армении о членстве в Европейском Союзе», — говорится в сообщении.

Инициатива о проведении слушаний была представлена платформой демократических сил и политическим обществом, сказал председатель комиссии Арман Егоян.

По словам руководителя общественной организации «Свободный гражданин» Овсепа Хуршудяна, большинство армянских граждан желают, чтобы страна была интегрирована в ЕС в качестве полноправного члена.

В партии «За республику» отметили, что референдум имеет целью повысить устойчивость и жизнестойкость Армении.

Результаты референдума могут стать ориентиром для политических сил, участвующих в следующих выборах, добавили в парламенте страны.

Ранее Пашинян заявил, что Армения хотела бы вступить в Евросоюз уже в текущем году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами