Назначена дата слушания по вопросу референдума о членстве Армении в Евросоюзе

Слушания по вопросу проведения в Армении референдума о членстве в ЕС пройдут в Национальном собрании (парламент) страны 21 июня. Об этом сообщается на сайте правительственного органа.

«Согласно решению Постоянной комиссии по европейской интеграции, 21 июня в 11:00 в зале заседаний НС пройдут парламентские слушания на тему «Предложение о проведении референдума по заявлению Армении о членстве в Европейском Союзе», — говорится в сообщении.

Инициатива о проведении слушаний была представлена платформой демократических сил и политическим обществом, сказал председатель комиссии Арман Егоян.

По словам руководителя общественной организации «Свободный гражданин» Овсепа Хуршудяна, большинство армянских граждан желают, чтобы страна была интегрирована в ЕС в качестве полноправного члена.

В партии «За республику» отметили, что референдум имеет целью повысить устойчивость и жизнестойкость Армении.

Результаты референдума могут стать ориентиром для политических сил, участвующих в следующих выборах, добавили в парламенте страны.

Ранее Пашинян заявил, что Армения хотела бы вступить в Евросоюз уже в текущем году.