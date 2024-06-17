«Невнятная речь, птоз лица»: москвичка — о симптомах ботулизма после салата из доставки

Жительница Москвы Анастасия рассказала «Газете.Ru», что у ее двоюродной сестры появились симптомы ботулизма после салата лобио, заказанного через доставку, сейчас женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. По словам Анастасии, врачи дважды отказывали ее родственнице в госпитализации и забрали ее в больницу, когда та уже не могла ходить. Родственники заразившейся женщины собираются писать жалобу на врачей.

«Заказали доставкой «Перекресток» салат лобио, в основном салат ела она, ребенок и муж ели другую еду. На следующий день она почувствовала себя плохо, у нее началось двоение в глазах, она обратилась к окулисту, ей сказали невралгия. Платно поехала в Пирогова и сделала МРТ, ей сказали, что все чисто. У нее усиливались симптомы, стала невнятная речь, два раза вызвали скорую — ее не забрали. На третий раз, когда она уже ходить не могла, у нее начался птоз лица и нарушилось дыхание, ее забрали в реанимацию. Там сутки не могли поставить диагноз! В результате три дня упущено, сейчас она в реанимации в инфекции в тяжелом состоянии. Мы будем писать жалобу на некомпетентность врачей скорой помощи! Состояние тяжелое, но все под контролем, как говорят врачи из реанимации», — сказала она.

Дело о массовом отравлении возбудили 15 июня. Сначала стало известно, что в больницы попали 10 человек — трое из них ели консервы с тунцом, двое — салат лобио в вакуумной упаковке.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, пострадавшие граждане ели готовый салат лобио изготовителя ООО «Локалкитчен» и салат с тунцом, фасолью и яблоком производства ООО «Гастропорт». Региональное управление ведомства приостановило оборот этих продуктов до окончания проверки.

16 июня сервис доставки еды «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») сообщил о временной приостановке работы из-за вспышки ботулизма на территории Москвы.

17 июня заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с симптомами отравления за медицинской помощью обратился 121 человек. 55 жителей, заразившихся ботулизмом, находятся в тяжелом состоянии, 30 из них — в реанимации.

Ранее на складах в Москве пытались уничтожить продукцию после инцидента с отравлениями.