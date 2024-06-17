В ГД считают, что заявления Киева о Крымском мосте говорят о провале ВСУ

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев от партии «Родина» заявил, что Вооруженным силам Украины и спецслужбам страны будет непросто совершить атаку на Крымский мост. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это как история про неуловимого Джо, который никому не нужен, только наоборот – осознав, что нанести вред Крымскому мосту будет не так-то просто, как на то надеялись ВСУ и украинские спецслужбы, они тут же сменили риторику, рассказывая на каждом углу, что и уничтожать его не очень-то и хотелось», — сообщил Журавлев.

До этого представитель Военно-морских сил (ВМС) страны Дмитрий Плетенчук заявил, что для Украины больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях.

Представитель ВМС утверждает, что Россия в основном перешла на Керченскую паромную переправу. Там есть семь паромов: два железнодорожных и пять автомобильных. В конце мая ВСУ атаковали переправу американскими ракетами ATACMS, чьи обломки повредили автомобильный и железнодорожный паромы. Переправа не работала три дня, затем движение восстановили. Однако Плетенчук говорит о ней в прошедшем времени.

Ранее СБУ назвала Крымский мост одной из приоритетных целей и пообещала «очень и очень много сюрпризов».