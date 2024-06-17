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Власти Москвы рассказали о ситуации с ботулизмом в столице

Ракова о ситуации с ботулизмом в Москве: 55 человек находятся в тяжелом состоянии

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 55 человек, заразившихся ботулизмом, находятся в тяжелом состоянии, 30 из них — в реанимации. Ее слова передает РИА Новости.

«Всего за медицинской помощью обратились 121 человек — это те пациенты, которые почувствовали у себя симптомы отравления <...> 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, предпринятыми в связи с этим мерами, контролю со стороны медиков, угрозы для жизни этих пациентов нет», — поделилась Ракова.

Она уточнила, что ботулизм является инфекционном заболеванием, которое не передается от человека к человеку, но возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих его возбудитель — бактерию Clostridium botulinum.

Дело о массовом отравлении возбудили 15 июня. Первым о массовом отравлении сообщил телеканал РЕН ТВ. Тогда сообщалось, что в больницы попали 10 человек — трое из них ели консервы с тунцом, двое — лобио в вакуумной упаковке.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал о 41 госпитализированном с подозрением на ботулизм в Москве.

Ранее Роспотребнадзор приостановил продажу продукции, которая стала причиной ботулизма в Москве.

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