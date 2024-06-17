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Священник не поддержал идею ЭКО для вдов участников спецоперации

Протоиерей РПЦ Абрамов выступил против ЭКО для вдов участников спецоперации

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Shutterstock

В Русской православной церкви (РПЦ) выступили против идеи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для вдов участников спецоперации на Украине. Об этом сообщает Daily Storm со ссылкой на протоиерея Александра Абрамова.

По его мнению, такой способ зачатия «разрывает единство мужа и жены». Священнослужитель счел проблемой использование методик, предполагающих уничтожение или криоконсервацию избыточных эмбрионов.

В конце мая стало известно, что семьи участников спецоперации, которые не вернулись домой, смогут одновременно получать две пенсии. Нововведение распространится на несколько категорий жен ветеранов СВО — не вступившим в повторный брак и ухаживающим за детьми младше 23 лет, которые также имеют право на льготу.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете увольнять вдов участников СВО в течение года после потери супруга.

Ранее в Подмосковье расширили меры поддержки участников спецоперации.

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