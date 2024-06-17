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Россиянка решила заработать на бирже, привлекла своих детей и лишилась почти 10 млн рублей

В Шимановске женщина вместе с детьми перевела аферистам около 10 млн рублей

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Shutterstock

Жительница Амурской области лишилась крупной суммы после общения с мошенниками. Об этом сообщает управление МВД по региону.

С жительницей Шимановска неизвестные общались около полугода. В январе россиянке позвонил мужчина и предложил заработок на бирже. Аферист помог ей установить специальное приложение и диктовал по телефону счета, на которые пострадавшая переводила крупные суммы.

«Причем к своему легкому заработку она привлекла своих детей. Дочь и сын потерпевшей «помогли» своей маме и пополнили счета мошенников на два миллиона рублей», – поделились в ведомстве.

Аферистам женщина перевела около десяти миллионов рублей. После этого россиянка поняла, что мошенники ее обманули.

В полиции напомнили, что перед инвестированием необходимо проверять информацию о компаниях, работающих в этой сфере. Специалисты ведомства также призвали граждан обращаться в полицию даже, если средства еще не похитили.

Ранее россиянка продала квартиру и дачу и отдала мошенникам 5,3 млн рублей.

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