Против Татьяны Лазаревой завели уголовное дело об оправдании терроризма

Депутат Госдумы от Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Среднеуральска Андрей Альшевских в своем Telegram-канале рассказал, что против телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом) завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма.

Об этом в ответ на запрос депутата заявили в ГУ МВД Москвы. Правоохранители проверили высказывания Лазаревой об ударах украинских беспилотников по территории РФ и нашли в них признаки оправдания терроризма, после чего против Лазаревой 17 мая и было возбуждено дело.

Накануне Лазарева отреагировала на то, что МВД РФ объявило ее в розыск. Она пошутила, что ее представление об «уголовниках» изменилось: изначально телеведущая думала, что это те, кто грабит и насилует.

13 июня глава комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская заявила, что Лазареву объявили в розыск.

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