Русская угроза: дипломаты в Брюсселе ищут шпионов

Немецкая газета Die Welt со ссылкой на собственные источники сообщила, что Европейская служба внешнеполитической деятельности (EAD) предупредила работающих в Брюсселе дипломатов из Европы о повышенной шпионской угрозе.

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В докладе EAD, который приводит издание, указано, что наиболее активную агентурную деятельность в Брюсселе ведут Китай, Россия, США и Марокко. По данным газеты, в европейской столице на данный момент пребывают около 250 китайских и 200 российских шпионов. К тому же там напомнили, что раньше Россия лидировала по численности агентов в столице Евросоюза. В то же время число американских и марокканских шпионов в статье не называется даже примерно.

По данным внутренней службы безопасности, китайские и российские спецслужбы работают в Брюсселе главным образом в посольствах или торговых представительствах своих родных стран. В издании обратили внимание, что нередко агентами под прикрытием оказываются атташе, сопровождающие дипломатов третьих стран на приемах в посольствах.

В связи с этим эксперты призвали дипломатов ЕС сохранять повышенную бдительность. В качестве одной из мер предосторожности рекомендовали им не посещать ряд заведений, расположенных в Европейском квартале города, где находится основная часть брюссельских офисов Евросоюза.

В ноябре прошлого года британский аналитический центр Henry Jackson Society (HSJ) обнародовал доклад об угрозе со стороны российской разведки. Эксперты отметили, что свою деятельность на британской территории активизируют три главные структуры разведки и контрразведки России — ФСБ, Главное управление Генерального штаба ВС РФ (в прошлом ГРУ) и СВР.

По данным центра, в королевстве действует примерно 200 резидентов российских спецслужб, курирующих более 500 агентов. Там заявили, что проживающие в Британии экспаты передают полученную информацию российским спецслужбам.

В последнее время несколько европейских государств заявляли о якобы обнаружении у себя российских шпионов. Так, в конце декабря прошлого года об этом сообщили в Словакии. Премьер-министр республики Петер Пеллегрини рассказал, что из-за подозрения в шпионаже из страны выслали российского дипломата.

«На основе информации, полученной от военной разведки, 22 ноября 2018 года был выслан дипломат из аппарата военного атташе посольства РФ в Словакии. Он был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО», — подчеркнул премьер.

Он сообщил, что российский дипломат выехал из страны в течение 48 часов с момента объявления его персоной нон грата. Он также добавил, что Словакия неукоснительно выполняет свои обязательства перед НАТО и Евросоюзом.

Член комитета Госдумы Антон Морозов объяснил РИА «Новости», что Словакия действительно не обязана предоставлять доказательства причастности дипломата из России к разведывательной деятельности.

«Согласно Венской конвенции, они имеют право выслать дипломата, даже если его вина не доказана, а просто они подозревают его в деятельности, несовместимой со статусом дипломата», — уточнил он.

В то же время он предупредил, что ответ Москвы на высылку российского дипломата из-за подозрений в разведывательной деятельности будет зеркальным.

«Я сомневаюсь, что наше внешнеполитическое ведомство сможет согласиться с этими обвинениями. Скорее всего, мы будем эти обвинения отвергать», — подчеркнул Морозов.

И действительно, ответ не заставил долго себя ждать. Уже 11 декабря Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата.

Он был вынужден покинуть территорию России в течение двух суток, сообщила представитель российского МИД Мария Захарова. «Послу Словакии в Москве 11 декабря была вручена соответствующая нота», — отметила она.

До этого в шпионаже обвинили уже не дипломата, а российского журналиста. Издание The Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Министерство обороны Великобритании распространило секретное уведомление, в котором предупредило командования различных военных объектов страны о том, что журналисты из России пытались проникнуть на территорию британской военной базы.

В ведомстве сообщили, что журналистов Первого канала заметили возле места дислокации 77-й армейской бригады — подразделения, ответственного за кибербезопасность, борьбу с террористической пропагандой в Сети, с психологическими операциями, а также за работой в социальных сетях и в даркнете.

В публикации министерства отметили, что российские журналисты вели съемку военной базы из своего автомобиля. Именно это и стало основанием для того, чтобы британские военные заподозрили их в «шпионской деятельности».

Сам корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев, которого назвали российским шпионом, опроверг обвинения британского ведомства.

«Это вообще неправда, мы никуда не пытались проникнуть. Я пришел на КПП, представился, сказал, что мы хотим пообщаться. А до этого я написал сообщение в пресс-службу минобороны, но они не ответили», — объяснил журналист РИА «Новости».

По его словам, британский часовой отказался разговаривать с журналистами, но проверил у них документы.