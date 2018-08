Диалог вместо санкций: зачем Рэнд Пол приехал в Москву

Находящийся с визитом в Москве американский сенатор Рэнд Пол сообщил, что пригласил членов комитета Совета Федерации по международным делам посетить Вашингтон и провести встречу с американскими коллегами.

«Мы договорились и пригласили членов комитета по международным делам России приехать в США, чтобы встретиться с нами в США, в Вашингтоне», — сказал Пол.

По его словам, стороны также согласились обсудить вопрос о возможности организации аналогичной встречи в нейтральной стране — «со всеми [американскими] комитетами».

Пол заявил об этом после встречи с главой комитета по международным делам сената США Константином Косачевым.

Также Пол достаточно жестко прокомментировал санкционную политику, которую проводят США.

«Сейчас мы видим истерию вокруг дальнейших антироссийских санкций. Я выступаю против санкций. Законодатели США должны выяснить, какой эффект имеют этим снакции.

<…> Моя позиция в том, чтобы парламентарии [двух стран] могли бы свободно посещать США и Россию. То, что предпринимается сейчас, — это пока маленькие шаги, но они важны для развития отношений», — заявил Пол.

Сенатор от штата Кентукки, в прошлом — врач-офтальмолог, Пол прибыл в Москву в сопровождении сенатора местного законодательного собрания штата Техас Дона Хаффайнса и президента исследовательской организации «Институт Катона» Питер Геттлера. Этот либертарианский институт известен своими критическими докладами на тему мировой политики и экономики, и пользуется влиянием в Вашингтоне. Здесь присутствуют эксперты разных взглядов, в том числе — экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов, который в середине 2000-х перешел в оппозицию.

Рэнд Пол сам исповедует идеологию либертарианства, основанную на политической философии, суть которой — борьба против влияния «принуждающего государства». Политик также принадлежит к так называемой «Чайной партии» — фракции внутри Республиканской партии, которая придерживается политики изоляционизма.

В 2016 году Пол был также одним из участников праймариз в президенты от Республиканской партии и выступал за налаживание связей с Россией. Он открыто выступал за улучшение отношений с Москвой, а также высказывал сомнения относительно причастности нашей страны к химической атаке в Сирии.

Визит сенатора Пола в Москву последовал спустя некоторое время после того, как в России побывала делегация американских сенаторов. Как рассказал «Газете.Ru» один из ее участников,

кроме разговора об улучшении отношений, члены делегации послали «четкий сигнал» о недопустимости «российского вмешательства» в промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут в ноябре текущего года.

Несмотря на то что делегацию принимали на высоком уровне — с американскими политиками встречался глава МИД Сергей Лавров, — визит оказался смазанным, поскольку вскоре после него один из членов делегации — сенатор Джон Кеннеди — опубликовал статью, где сравнил руководство России с «мафией».

От Пола, который известен благожелательным отношением к России, подобных оценок в Москве не ждут, однако надеются, что он сможет рассказать коллегам в Вашингтоне о готовности России продолжить диалог. Вести его в нынешних условиях становится весьма затруднительно — на днях в конгресс внесли законопроект о новых санкциях против России.

Документ предусматривает ограничения против нового госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний.

Кроме того, санкции направлены против российских политиков и бизнесменов. Также авторы инициативы предлагают создать национальный центр, который боролся бы с «российской дезинформацией».

Основанием для введения новых санкций авторы, среди которых «старый друг» России, сенатор Джон Маккейн, называют «продолжающиеся попытки России вмешаться в выборы в США». В данном контексте речь идет уже о выборах 2018 года а не только о «вмешательстве» в президентские выборы, на которых победу одержал Дональд Трамп. В законопроекте такэе упоминаются Сирия и Украина.

«Наша цель — изменить статус-кво и наложить сокрушительные санкции и другие меры против России», — заявил сенатор Линдси Грэм. Он отметил, что новые санкции должны стать самыми жесткими из тех, что уже вводил Вашингтон.

Сенатор Пол является противником подобных мер. Стоит отметить, что его визит в Россию вызвал интерес ведущих мировых СМИ — о его поездке в Москву рассказал телеканал CNN, газеты The Washington Post, Politico и британская Financial Times. Издание The Washington Post назвало Пола «сторонником линии президента Трампа о России». Стоит отметить, что самого Пола часто приглашают на американские телеканалы и к его точке зрения прислушиваются в Вашингтоне.

Речь идет об идее Трампа «поладить с Россией», которую он неоднократно высказывал еще в ходе своей предвыборной кампании. Несмотря на то что его оппоненты назвали недавний саммит Трампа и президента России Владимира Путина «провальным». Сам Трамп так не считает и намерен в скором времени еще раз провести встречу с российским лидером.

При этом сейчас главная задача Трампа — чтобы на промежуточных выборах в конгресс Республиканская партия смогла не только сохранить большинство в обеих палатах, но и добиться победы большего количества «сторонников-трампистов».