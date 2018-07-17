«Украина среди первых приоритетов НАТО и США»

Украинский вопрос является приоритетным для США и НАТО, заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, в этом его лично заверил американский лидер Дональд Трамп во время переговоров на саммите НАТО, который прошел 11-12 июля в Брюсселе.

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«Базируясь на моей встрече с Трампом, которая прошла накануне на саммите Украина-НАТО, базируясь на документах саммита НАТО, где стоит в том числе и подпись американского президента Дональда Трампа, Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО, так и США», — сказал Порошенко в эфире телеканала ICTV.

При этом президент отметил, что «двери НАТО открыты» для Украины и вопрос вступления страны в альянс зависит в первую очередь от действий украинских властей. Он также выразил уверенность, что отношения между страной и блоком будут расширяться.

Таким образом украинский лидер ответил на реплику ведущего телепередачи, который предположил, что Украина не является приоритетом для Вашингтона.

Свое высказывание журналист подкрепил тем, что в ходе общей пресс-конференции президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп лишь косвенно затронули тему Украины.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки, которая состоялась 16 июля в Хельсинки, в общей сложности продлилась 3 часа 50 минут — лидеры провели открытые переговоры, а также пообщались наедине. Как стало известно, Путин и Трамп обсудили тему взаимоотношений двух стран: экономическое сотрудничество, так называемое вмешательство России в американские выборы в 2016 году и ситуацию вокруг развития элементов противоракетной обороны США.

Также в ходе переговоров затрагивались вопросы международной повестки: урегулирование сирийского конфликта, вопросы выполнения договоренностей по ликвидации ракет средней и меньшей дальности, соблюдение договора о нераспространении ядерного оружия, выход США из «ядерной сделки» по Ирану. Об Украине сказал только российский президент — во вступительной речи он призвал американцев повлиять на украинскую власть в части выполнения минских соглашений.

Также тема Украины поднималась еще несколько раз, но лишь косвенно — в контексте Крыма и строительства газопровода «Северного потока — 2».

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько опроверг заявление президента Порошенко о приоритетности Украины для США. «Надо с осторожностью относиться к заявлениям Порошенко, особенно в предвыборный период, когда он пытается заработать очки перед своими избирателями. Украина никак не является приоритетом для Соединенных Штатов Америки. Это могла быть одна из точек обсуждения между Путиным и Трампом, но я сомневаюсь, что сам президент США о чем-то известил Порошенко. Трамп с присущей ему активностью уже давно бы написал об этом в твиттере или публично выступил», — пояснил он в беседе с RT.

Эксперт также отметил, что выступление украинского президента на встрече участников НАТО, на котором присутствовало крайне мало журналистов, можно считать показательным.

«Странно, что конференция на саммите НАТО президента «приоритетной» для США страны была так скромно посещена представителями прессы. Если бы американцы рассматривали Порошенко как важного внешнеполитического контрагента, все было бы иначе. Над пустым залом смеются даже украинские журналисты. Порошенко просто выдает желаемое за действительное», — заключил Безпалько.

На саммите НАТО Петр Порошенко встречался с Дональдом Трампом, после чего он рассказал журналистам, что обсудил с американским лидером «Северный поток — 2», против строительства которого выступает Киев.

«Мы очень тщательно обсудили и следующую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник, 16 июля, были тщательно обсуждены вопросы «Северного потока — 2», — заявил он. Также украинский лидер подчеркнул, что обе стороны в ходе переговоров отметили прогресс в реформах на Украине.

В декабре 2014 года Верховная рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года Киев принял дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО одной из основных внешнеполитических целей страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.

12 июля Порошенко еще раз заявил, что вступление страны в Североатлантический альянс является приоритетной задачей для Киева.

«Достижение стандартов НАТО и выполнение критериев членства в организации является важной целью. Наша цель прийти к стандартам НАТО и обеспечить полную оперативную совместимость к 2020 году», — сказал Порошенко на совместном брифинге с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. По его словам, для достижения цели Киеву следует выполнить годовые национальные программы в рамках Комиссии НАТО — Украина.

Столтенберг, в свою очередь, заявил, что в НАТО приветствует проводимые на Украине реформы, в том числе принятие закона о нацбезопасности. «Выполнение этого закона приближает вас к НАТО», — сказал он.