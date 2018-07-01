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«Путин был предельно ясен в своей речи»

Что советник Трампа рассказал о своем разговоре с Путиным‍

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным российский лидер дал ему понять, что Москва не сойдет со своей позиции по вопросу Украины. Кроме того, Путин вновь подчеркнул, что Крым останется российским.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал в эфире американского телеканала CBS о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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Болтон подчеркнул, что Путин дал ясно понять: Москва не собирается менять свою позицию по «украинскому вопросу». Помощник Трампа в ответ добавил, что Вашингтон останется при своем мнении — США свою позицию менять тоже не хотят.

Помощник президента США отметил, что «Путин был предельно ясен в своей речи», и они «согласились, что не согласны друг с другом».

При этом в пятницу, 29 июня, американский президент Дональд Трамп сообщил, что на встрече с Владимиром Путиным Хельсинки собирается затронуть тему принадлежности Крыма. На вопрос журналистов о том, признают ли США Крым российским, Трамп сказал: «Посмотрим».

Кроме того, Болтон подчеркнул, что не считает отношение Трампа к России «слишком мягким». Известный своей критической позицией в отношении России, помощник президента США заявил: высказывания Трампа по вопросу отношений России и НАТО, расцененные рядом СМИ как «похвала Путину», не должны смущать никого.

Болтон добавил, что не думает, что эти слова Трампа — «повод кому-либо падать в обморок».

Советник американского лидера полагает, что смысл двухстороннего саммита должен сводиться к тому, чтобы главы двух держав в ходе дискуссии нашли перспективы для развития российско-американских отношений.

«Пускай они [Трамп и Путин] обсудят вопросы и посмотрят, где может быть пространство для прогресса или где этого пространства нет совсем», — добавил Джон Болтон.

За день до этого, 28 июня, Болтон заявил о понимании в Белом доме и Кремле всей важности улучшения и проработки диалога между двумя странами. Диалог между РФ и США необходим для обеспечения общемировой безопасности, и для этого необходимо вести дискуссии, выявляя области сотрудничества. «Наши двусторонние отношения [между Москвой и Вашингтоном] влияют на стабильность во всем мире», — подчеркнул он.

Болтон отметил также, что ничего необычного и странного во встрече между Трампом и Путиным нет — они оба проводят переговоры с разными главами государств. Предположительные же связи между Кремлем и Дональдом Трампом он в одном из своих интервью назвал и вовсе «бессмыслицей».

Подобные предположения неоднократно выдвигались американскими и европейскими СМИ. Сейчас же Великобритания открыто беспокоится, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может ударить по позициям НАТО. По словам источников газеты The Times в кабинете министров Лондона,

на российско-американском саммите Трамп может решить, что пора бы сократить объем своих военных обязательств перед членами Североатлантического альянса.

Кроме того, у Лондона вызывает беспокойство возможное признание Трампом Крыма частью России и пересмотр им санкционной политики в отношении Москвы. Наконец, предполагают авторы статьи, разговаривая с Путиным, Трамп может коснуться темы возвращения в Соединенные Штаты бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.

Политики в Евросоюзе также опасаются встречи Путина и Трампа. В частности, европейский дипломатический корпус волнуется, что президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным и полностью изменить ход политической игры.

«Это неопределенность. Никто не знает, что [Трамп] скажет на выходе», — отметил в разговоре с CNN один из брюссельских дипломатов, объясняя озабоченность ЕС по поводу встречи Трампа и Путина.

Однако одним из главных вопросов саммита Вашингтон хочет сделать именно вопрос мнимого «вмешательства России в выборы президента США в 2016 году» — и если по этому вопросу не будет достигнуто прогресса, то и по другим направлениям российско-американских отношений продвижения также не будет.

Кроме того, могут быть также достигнуты определенные договоренности по Сирии и по Украине — особенно по вопросу размещения миротворческих контингентов ООН. Однако при этом не стоит ожидать резкого и безоговорочного улучшения ситуации — вскоре США могут вновь вернуться к санкциям, писала ранее «Газета.Ru».