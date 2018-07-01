Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал в эфире американского телеканала CBS о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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Болтон подчеркнул, что Путин дал ясно понять: Москва не собирается менять свою позицию по «украинскому вопросу». Помощник Трампа в ответ добавил, что Вашингтон останется при своем мнении — США свою позицию менять тоже не хотят.

Помощник президента США отметил, что «Путин был предельно ясен в своей речи», и они «согласились, что не согласны друг с другом».

При этом в пятницу, 29 июня, американский президент Дональд Трамп сообщил, что на встрече с Владимиром Путиным Хельсинки собирается затронуть тему принадлежности Крыма. На вопрос журналистов о том, признают ли США Крым российским, Трамп сказал: «Посмотрим».

Кроме того, Болтон подчеркнул, что не считает отношение Трампа к России «слишком мягким». Известный своей критической позицией в отношении России, помощник президента США заявил: высказывания Трампа по вопросу отношений России и НАТО, расцененные рядом СМИ как «похвала Путину», не должны смущать никого.

Болтон добавил, что не думает, что эти слова Трампа — «повод кому-либо падать в обморок».

Советник американского лидера полагает, что смысл двухстороннего саммита должен сводиться к тому, чтобы главы двух держав в ходе дискуссии нашли перспективы для развития российско-американских отношений.

«Пускай они [Трамп и Путин] обсудят вопросы и посмотрят, где может быть пространство для прогресса или где этого пространства нет совсем», — добавил Джон Болтон.

За день до этого, 28 июня, Болтон заявил о понимании в Белом доме и Кремле всей важности улучшения и проработки диалога между двумя странами. Диалог между РФ и США необходим для обеспечения общемировой безопасности, и для этого необходимо вести дискуссии, выявляя области сотрудничества. «Наши двусторонние отношения [между Москвой и Вашингтоном] влияют на стабильность во всем мире», — подчеркнул он.

Болтон отметил также, что ничего необычного и странного во встрече между Трампом и Путиным нет — они оба проводят переговоры с разными главами государств. Предположительные же связи между Кремлем и Дональдом Трампом он в одном из своих интервью назвал и вовсе «бессмыслицей».

Подобные предположения неоднократно выдвигались американскими и европейскими СМИ. Сейчас же Великобритания открыто беспокоится, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может ударить по позициям НАТО. По словам источников газеты The Times в кабинете министров Лондона,

на российско-американском саммите Трамп может решить, что пора бы сократить объем своих военных обязательств перед членами Североатлантического альянса.

Кроме того, у Лондона вызывает беспокойство возможное признание Трампом Крыма частью России и пересмотр им санкционной политики в отношении Москвы. Наконец, предполагают авторы статьи, разговаривая с Путиным, Трамп может коснуться темы возвращения в Соединенные Штаты бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.

Политики в Евросоюзе также опасаются встречи Путина и Трампа. В частности, европейский дипломатический корпус волнуется, что президент США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным и полностью изменить ход политической игры.

«Это неопределенность. Никто не знает, что [Трамп] скажет на выходе», — отметил в разговоре с CNN один из брюссельских дипломатов, объясняя озабоченность ЕС по поводу встречи Трампа и Путина.

Однако одним из главных вопросов саммита Вашингтон хочет сделать именно вопрос мнимого «вмешательства России в выборы президента США в 2016 году» — и если по этому вопросу не будет достигнуто прогресса, то и по другим направлениям российско-американских отношений продвижения также не будет.

Кроме того, могут быть также достигнуты определенные договоренности по Сирии и по Украине — особенно по вопросу размещения миротворческих контингентов ООН. Однако при этом не стоит ожидать резкого и безоговорочного улучшения ситуации — вскоре США могут вновь вернуться к санкциям, писала ранее «Газета.Ru».