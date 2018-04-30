Независимость УПЦ: между Москвой и Константинополем

«Идеальным сценарием для меня было бы, чтобы вместе с патриархом Константинопольским Варфоломеем подтвердили нашу автокефалию все православные Церкви, включая и российского патриарха», — отметил Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV 24 апреля. Ток-шоу, главным героем которого стал украинский президент, было посвящено автокефалии УПЦ. В апреле эта тема стала центральной в общественно-политической повестке страны.

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Порошенко рассказал о подробностях его переговоров с патриархом Вселенским и Константинопольским Варофоломеем, которые состоялись 9 апреля в Стамбуле.

По словам украинского лидера, он достиг «четкой договоренности» с Варфоломеем о том, что предстоятель новой, автокефальной УПЦ будет избираться в Киеве.

Кроме того, эта Церковь будет подчиняться не Москве, а Константинополю, поскольку с исторической точки зрения в Киев христианство пришло раньше, чем в Москву, добавил Порошенко.

Уже это заявление скрывает в себе массив проблем, с которыми киевские власти столкнутся, если продолжат активно развивать идею церковной независимости. Дело в том, что на Украине существуют три православные церкви. Это УПЦ Московского патриархата (УПЦ МП), УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП), а также Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Только одну из них признает Константинопольский патриархат — и это УПЦ МП, которая подчиняется Русской православной церкви (РПЦ).

Нынешним киевским властям ближе УПЦ КП и УАПЦ, поскольку те не только формально не зависят от РПЦ, но и принципиально отвергают ее влияние.

Единое православие

Слово Константинопольского патриархата в каноническом православии чрезвычайно важно. По праву старшинства он считается Вселенским — то есть объединяющим все православные Церкви. Именно поэтому Порошенко говорил с патриархом Варфоломеем в Стамбуле (нынешнее название византийского Константинополя) около семи часов, а через две недели направил ему письмо с прошением предоставить Украине автокефалию.

22 апреля Константинополь дал ответ, гораздо менее конкретный, чем заявления украинского президента.

Вселенский патриархат призвал православных к единству и пообещал обсудить вопрос о предоставлении автокефалии Украины с «другими православными Церквами».

Отдел внешних церковных связей УПЦ МП уже прокомментировал заявление из Константинополя. Прежде всего, он подчеркнул, что рассмотрение вопроса об автокефалии «будет происходить в тесном общении со всеми другими Поместными Православными Церквами мире и согласовываться с упомянутыми Церквами». Иными словами, в том числе с РПЦ, которая уже не раз критиковала идею украинской автокефалии.

Кроме того, УПЦ МП напомнила, что только ее признает Константинополь, именно она будет принимать делегации от Варфоломея на Украине и без ее участия вопрос об автокефалии решаться не может.

«В ближайшем будущем могут начаться визиты представителей Константинопольского Патриархата в Поместные Православные Церкви, — гласит текст заявления УПЦ МП. — Напомним, что ни одна из этих Церквей не признает «УПЦ КП» и «УАПЦ» каноническими Церквями и не сослужит с ними».

Как объяснил «Газете.Ru» источник, близкий к структурам УПЦ МП, проблема не только в расколотой украинской православной общине, но и в том, что предоставление автокефалии — это процесс без четких правил.

По его словам, главное в этом процессе — сохранение православного единства. Независимость УПЦ будет полноценной, только если на это согласятся все православные Церкви и будет благословение Константинополя. «Именно поэтому не признается автокефалия «Православной Церкви в Америки», которую предоставила Русская православная церковь в 1970 году, но которую не признали греческие поместные Церкви», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

В случае с Украиной позиции Константинополя и Москвы не сходятся. «Исторически православие пришло в Киев из Константинополя. Кроме того, в 1686 году Киевская митрополия была присоединена к РПЦ, многие считают это незаконным, — рассказал украинский источник. — Таким образом, и исторически, и юридически Константинополь считает себя вправе предоставлять автокефалию как «Церковь-мать». Но на сегодня УПЦ — часть РПЦ, и в этом смысле при получении автокефалии она отделится от как раз от РПЦ. По этой логике, Церковь-мать — это РПЦ».

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион заявил «Интерфаксу» в апреле, что инициатива о предоставлении автокефалии без единства всех православных Церквей обречена на провал.

Кроме того, «создание автокефальной Церкви — это процесс, который не может быть инициирован светской властью», добавил Иларион.

В рамках подготовки к Всеправославному собору (который-таки прошел в 2016 году, но без участия РПЦ) одним из документов, которые готовились к принятию, был документ о предоставлении автокефалии, напомнил источник «Газеты.Ru». «Но он так и не был до конца согласован, а потому и не обсуждался на соборе. Замысел этого документа – выработка общей процедуры предоставления автокефалии, чтобы не было споров», — добавил он.

Три независимости

«Есть распространенное мнение, что Порошенко поднял вопрос об автокефалии в преддверии выборов. Просто потому, что по всем остальным пунктам у него провалы. Но это не совсем справедливо, — считает политолог Андрей Окара. — Киев решил, что у него появились шансы продвинуть этот вопрос».

Политическая активность на Украине вокруг православия действительно обострилась. Так, Дмитрий Тымчук, депутат Рады от «Народного фронта», 24 апреля обвинил УПЦ МП в том, что та в конце 2017 года прислала в Стамбул делегацию во главе с митрополитом Антонием, чтобы убедить Вселенского патриарха Варфоломея: УПЦ МП — единственная «каноническая православная конфессия». Тымчук утверждал, что сам патриарх Константинопольский так не думает.

Официального подтверждения того, что Варфоломей намерен пересмотреть статус украинских Церквей, нет.

Кроме того, 26 апреля в Киевской православной богословской академии УПЦ КП выступил с лекцией советник президента Украины, заместитель главы администрации президента Украины Ростислав Павленко. Он рассказывал о роли государства в приобретении автокефалии. Представили его как человека, который с 2014 года продвигает в Константинополе идею автокефалии именно УПЦ КП.

Появилась реакция и со стороны УПЦ Константинопольского патриархата. Это еще одна отдельная Церковь, которая объединяет украинские диаспоры на Западе. Там поддержали идею предоставления автокефалии УПЦ и напомнили, что остались «верные Украине» иерархи, которые подчиняются Константинополю.

По мнению Окары, для Украины сегодня эта религиозно-политическая проблема выглядит труднорешаемой. «На ситуацию влияет множество сторон, и ни у одной нет контрольного пакета акций», — считает он.

«Нельзя забывать и о властях Турции, которые сильно влияют на позицию Константинопольского патриархата, — добавил Окара. — Тут ключевым фактором могут оказаться личные отношения между президентом Реджепом Эрдоганом и российским президентом Владимиром Путиным». По мнению политолога, у политиков доверительные отношения, хотя в последнее время они омрачены разногласиями на сирийском направлении. Вероятно, это стало одним из импульсов, который толкнул Порошенко на переговоры с Варфоломеем.

В целом, сегодня есть три варианта автокефалии УПЦ, считает эксперт.

Первый — это попытка восстановить на Украине религиозную власть Константинополя, которая перешла Москве еще в XVII веке. И на этом основании создать УПЦ вне Московского патриархата. «Но этот вариант очень конфликтный и точно приведет к резким и бесконтрольным последствиям», — считает Окара.

Второй вариант — достичь согласия с Москвой и получить поддержку РПЦ. Это развитие событий было бы менее болезненным. УМЦ МП - крупнейшая Церковь на Украине и сохраняет влияние на верующих. Однако при нынешней политической конъюнктуре прорыва на этом направлении вряд ли удастся добиться. Единственный шаг Московского патриархата, который многие расценили как поддержка самостоятельности УПЦ МП, — это изменение устава в конце 2017 года. В документе появилась отдельная глава, которая подтверждала самоуправляемость и широкую автономию УПЦ МП (раньше этот пассаж был одним из приложений к уставу).

Третий вариант, по мнению Окары, — это создание какой-то новой УПЦ «с нуля». Однако для успеха этого предприятия также нужно будет сплотить и Константинополь, и Москву. Это еще более сложная инициатива, поскольку для объединения украинского православия нужно преодолеть проблемы внутри общин.