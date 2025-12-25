Появились подробности по иску Генпрокуратуры к рекордсмену-взяточнику из МВД

Генпрокуратура требует взыскать в доход государства имущество и счета экс-сотрудника управления «К» МВД России Георгия Сатюкова и его сообщников на сумму около 2,5 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами искового заявления.

По словам собеседника агентства, речь идет о конфискации не только объектов недвижимости, которая была приобретена на средства, полученные преступным путем, но и о коллекционных дорогостоящих часах.

Сатюкова заочно арестовали по обвинению в получении рекордной в истории МВД взятки в размере 5 млрд рублей. Исковое заявление об изъятии имущества и активов подано не только против него самого, но и пяти лиц, включая членов семьи экс-полицейского. В материалах дела указано, что на родственников обвиняемого открыто более 70 банковских, лицевых и брокерских счетов в разной валюте. Шесть счетов числились за женой Сатюкова, еще 36 — за братом, 29 были открыты от имени его родителей. В настоящее время все имущество обвиняемого арестовано.

Управление «К» МВД России занимается борьбой с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

Ранее в Госдуме предложили передавать имущество коррупционеров участникам СВО.